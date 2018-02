A düsseldorfi rém gyilkolt ollóval, késsel és kalapáccsal, áldozatai iránt főképp akkor érzett vonzalmat, miután meghaltak. Többet megerőszakolt, majd visszajárt a holttestükhöz, és maszturbált felettük. A férfi egész Németországot és a környező országokat is rettegésben tartotta, és csak a szerencsének köszönhetik a rendőrök, hogy sikerült elkapniuk.

Az első támadás 1929-ben történt. Appelonia Kuehn egy februári éjszakán hazafelé tartott egy elhagyatott düsseldorfi utcán, amikor észrevette, hogy egy férfi sétál mellette. Egy kellemes hang „jó estét" kívánt neki, de mielőtt még az 50 éves asszony válaszolhatott volna, a férfi megmarkolta kabátja gallérját, és megszúrta egy ollóval. Senki sem hallotta az asszony segélykiáltásait, A támadó még huszonnégyszer belevágta az ollót. Kuehn szerencséjére egy járókelő rátalált, mielőtt meghalt volna. Kórházba vitték, ahol az orvosok még meg tudták menteni az életét.

Pár nappal később, egy építkezési területen munkások találták meg egy 9 éves lány, Rosa Ohliger megcsonkított holttestét. Rajta is szúrt sebek voltak, nem erőszakolták meg, de látszottak rajta szexuális támadás jelei és részben meg is égett. Február 12-én a középkorú művészt, Rudolph Scheert holtan találták. Őt is többször megszúrták egy ollóval.

Mivel a támadásokat ugyanolyan eszközzel követték el, a rendőrök rájöttek, hogy egy sorozatgyilkost, egy mániákus embert kell keresniük. Düsseldorfban kitört a pánik. Az emberek kritizálni kezdték a rendőrséget. Eközben egyre több munkája lett a nyomozóknak, az utolsó támadás után egy hónappal ugyanis újra lecsapott a düsseldorfi rém.Hátulról, lasszóval kapta el egy nő nyakát, és vonszolni kezdte egy mező felé. Biztosan meg is ölte volna, ha két járókelő nem hallja meg a sikításait. A rém elmenekült. A megtámadott asszony annyit tudott mondani a rendőröknek, hogy a támadó gyorsan futott.

Azt hitték, hogy elkapták

Düsseldorfban élt egy szellemileg visszamaradott, epilepsziás férfi, akiről a rendőrök úgy tudták, hogy gyorsan elfut, ha valaki közeledik felé az utcán. Meg is keresték Johann Staussberget, aki

minden támadást és gyilkosságot bevallott.

Vallott a Rém"

- ilyen és ehhez hasonló címmel jelentek meg az újságok, az emberek pedig nyugodtan mentek ki az utcára.

Négy hónappal később viszont újra támadott a sorozatgyilkos. A rémület augusztus végére érte el a csúcspontot, amikor két kislány holttestét találták meg egy Düsseldorfhoz közeli településen. Rajtuk kívül egy fiatal szolgálólányt is kiszemelt magának, de ő túlélte a támadást, és tudott személyleírást adni a férfiról. A rendőrség felvette gépírónőnek a lányt, ami okos húzásnak bizonyult.

A gyilkos, aki többnyire nőkre támadott, nem állt le, de a módszerén változtatott. Már nem csak ollót használt, és néha meg is erőszakolta az áldozatait.

Nagy szerencséjük volt a rendőröknek

Végül a szerencsének volt köszönhető, hogy el tudták fogni a rémet. 1930 májusában Maria Budlich Düsseldorfban vállalt új munkát. Tisztában volt azzal, hogy egy gyilkos garázdálkodik a környéken, ezért nagyon ideges lett, amikor a főnöke nem jött elé a vonatállomásra. Később pedig még idegesebb, amikor egy rossz kinézetű férfi felajánlkozott. Azt mondta, ő elviszi. Ekkor egy jól szituált férfi lépett közben, akinek a nő elfogadta a meghívását a lakására. Azzal kecsegtette, hogy ott felfrissül, mielőtt megkeresik az új munkaadóját. Fel is ment a gyilkoshoz, ott azonban a férfi nem bántotta. Az utcán támadt rá.

A düsseldorfi rém torkon ragadta a nőt, és meg akarta erőszakolni, Maria viszont ellenállt.

A támadó azt kérdezte tőle, emlékszik-e arra, hol lakik. A nő azt válaszolta, hogy nem, valószínűleg ez mentette meg életét. A férfi ellökte magától, és elmenekült. Mariának eszébe sem jutott jelenteni ezt a rendőrségnek, egy levélben írta le barátnőjének, csakhogy rosszul címezte meg a borítékot, ezért az a kézbesítetlen levelek közé került, ahol egy tisztviselő kinyitotta, és elküldte a rendőrségre.

A rendőrök gyorsan megtalálták Mariát, aki nem emlékezett a férfi pontos házszámára, de bevezette őket egy hasonló épületbe, ahol a tulajdonos megmutatta a lakásokat. Maria egyből felismerte azt, amelyikben járt.Annak a lakásnak a bérlője egy 47 éves gyári munkás volt. Peter Kürtent fiatalos férfinak ismerték, aki annak ellenére, hogy egy gyárban dolgozott, kényes volt a megjelenésére, és mindenki úgy gondolta, hogy nagyon kedvesen bánt a feleségével. A rendőrség nem hitt abban, hogy Peter követte el az összes gyilkosságot, de azért kihallgatták, hátha tud valamit. És akkor jött a meglepetés. A férfi azt válaszolta: Igen, én vagyok a férfi, akit keresnek.

A férfi olyan gyilkosságokat is bevallott, amikről a rendőrség addig nem is tudott. A rendőrök próbálták óvatosan kezelni a helyzetet, mivel nem egy ember próbált meg úgy a rivaldafénybe kerülni, hogy magára vállalta a gyilkosságokat. Vallomása részletei és a nyomozás adatai többnyire megegyeztek, de akkor bizonyosodott be, hogy valóban őt keresték, amikor

a rendőrséghez felvett gépírónő, akit korábban szintén megtámadott, felismerte, és elájult.

A rendőrségnek olyan sok bizonyítékot kellett átvizsgálniuk, hogy Peter letartóztatását követően majdnem egy évet kellett várni, amíg 1931-ben bíróság elé állhatott.

Zűrös család

Peter Kürten egy tizenhárom gyerekes családban született harmadik gyerekként. Jó ideig egy szobában zsúfolódott össze az egész család. Az apja erőszakos alkoholista volt, aki egy időt börtönben is töltött azért, mert megerőszakolta az egyik lányát. Később a düsseldorfi rém is le akart feküdni azzal a testvérével, akit apja bántott és egy másik testvéréhez is közeledett szexuálisan. Gyakran előfordult, hogy apja részegen jött haza, és a gyerekek szeme előtt kényszerítette szexre a feleségét.

Ugyanabban a bérházban lakott egy férfi, aki egy ólban elkóborolt állatokat tartott. Ő mutatta meg a fiatal Peternek, hogyan kell kutyákat erőszakolni kézzel, a fiú gyakran figyelte őt, ahogyan kínozza az állatokat. Tizenéves korában rászokott az állatokkal történő fajtalankodásra, közben szurkálta és kínozta őket, mert felizgatta a vér látványa. Számára a szex összekapcsolódott az állatok szenvedésével, főleg akkor, ha vérük is folyt. Egy professzornak elmondta, hogy

egy utcai balesetben megsérült ló látványa orgazmust okozott neki.

Amikor a gyilkosságokról beszélt a bíróságon elmondta, hogy az áldozatok teste még a gyilkosság után is felizgatta őt. Az egyik nőt elásta miután megölte, és abban a három hónapban, amíg keresté, többször visszajárt, és maszturbált felette. A felesége volt az egyetlen ember, aki iránt normális vonzalmat érzett, de a professzornak elárulta, hogy minden alkalommal szadista erőszakot kellett elképzelnie ahhoz, hogy le tudjon vele feküdni.Végül 1931 áprilisában kilencrendbeli halálra ítélték, júliusban guillotine-nal végezték ki.