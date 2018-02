Öt olyan történet következik, amelyben gyilkosokat a halottakkal való szexuális kapcsolat vonzotta. Van köztük olyan, akinek annyira hiányzott halott szerelme, hogy kiásta és tartósította földi maradványai, a legtöbbjük viszont egyszerűen azért ölt, hogy utána szexelhessen a tetemmel.

1. Több mint száz halottal fajtalankodott

Hogyan is kerülhetne holttestek közelébe az, aki nekrofíliában szenved? A legegyszerűbb módja, ha halottasházban vállal munkát éjjeliőrként. Ezt tette Kenneth Douglas is,

aki 1976 és 1992 között legalább száz halottal fajtalankodott.

A rendőrség az egyik boncmester feljelentése alapján indított vizsgálatot. Az orvos ugyanis észrevette, hogy az egyik halott lábai rendellenes pózban állnak, és frissen rászáradt spermát is talált a combokon és a hason.

A boncnok ezután DNS vizsgálatot kért, Douglas pedig azonnal lebukott. Amikor a többi, hűtőben lévő holttestet is megvizsgálták, kiderült, hogy azokat is meggyalázta a férfi. Douglast ezek után vették őrizetbe. Mindent bevallott. Azzal indokolta a tettét, hogy alkohol és drog hatása alatt állt, máskor meg skizofréniát tettetett. Közölte,

egy hang azt mondta neki, hogy vegye le a nadrágját és szexeljen a halottal.

A bíróság végül 2008-ban három évre ítélte, amiért megölte és megerőszakolta Karen Range-t. A férfi csak a gyilkosságot vallotta be, azt tagadta, hogy közösült volna a holttesttel. Később, a vizsgálatok során kiderült, hogy valóban megerőszakolta a nő holttestét.

Az őr felesége egyébként már többször is jelentette a férfit a hullaház vezetőségénél, amiért a férje gyanúsan viselkedett, és minden hajnalban émelyítő hullaszagot érzett rajta.De hiába jelezte a férfi főnökeinél a furcsaságokat, akkor senki sem vette őt komolyan.

2. Különös kapcsolat

Akadt olyan gyilkos, akinek elsősorban nem az volt a célja, hogy fajtalankodjon egy holttesttel. Carl Tanzler amerikai radiológus volt, és 1930-ban találkozott a 22 éves Maria Elena Milagro de Hoyos-szal. Egymásba szerettek, de a felhőtlen boldogság nem tarthatott sokáig.

A nő tuberkulózist kapott, ami akkoriban halálos volt. Carl mindent megtett, hogy meggyógyítsa a szerelmét, de a nő meghalt.

A férfi nem tudta feldolgozni a veszteséget, ezért két évvel később, 1933 áprilisában betört a Key West temetőbe és egy játék kocsin elvitte Elena holttestét.

Mauzóleumot rendezett be az otthonában, hogy ott helyezze el a holttestet, amit huzalokkal rakott össze. A halott nő szemét műanyaggal helyettesítette, bőrét viasszal kente be, a fejére pedig a nő igazi hajából készített parókát helyezett. A testet szőnyegekkel tömte ki, és folyamatosan beparfümözte. Szerenádként a nő kedvenc spanyol zenéjét játszotta, mert Carl úgy vélte, hogy a nő lelke így közel kerül hozzá.

A férfi többször is lefeküdt halott szerelmével. Hét éven keresztül élt a holttesttel, mígnem 1940-ben Elena rokonai és a rendőrök rá nem jöttek, hogy mit művel.

Carlt letartóztatták és a bíróság előtt kellett felelnie, de időközben a bűncselekmény elévült, ezért szabadon távozhatott a férfi. Elena holttestét egy jelöletlen sírba temették el újra, nehogy megismétlődjön a morbid eset.

MI áll a bizarr vágy hátterében?

Egy nekrofil hajlamokkal rendelkező ember számára nincs annak jelentősége, hogy az áldozat még meleg-e vagy sem, beállt-e a hullamerevség, vagy sem, és esetleg oszladozik-e a test.

„Ez egy szexuális perverzió. Parafília, szexuális deviancia, igazából mind a három fogalom ugyanazt jelenti. Azért deviancia, mert átlép egy határt és abnormális szexuális magatartásnak gondoljuk mi szakemberek. Ahogy nincsen kölcsönös szexuális örömszerzés lehetősége sem a nekrofíliánál. Egy semleges tárgy vagy egy semleges test, akár a halott okoz szexuális kielégülést a másiknak." - magyarázza Makai Gábor, klinikai szakpszichológus, majd hozzáteszi, hogy a holttest ezeknek az embereknek tulajdonképpen tárgyként funkcionál és mivel a halottakkal való szex szerez csak kielégülést a nekrofíliában szenvedőknek, egyfajta függőség alakul ki bennük.

Ha egy szexuális töltetű tárgy örömet szerez, akkor abban az ember képes megrekedni. És szexuális tartalmat nyer valami, aminek semmi köze a szexualitáshoz. Ez azért deviancia, mert ennek semmi köze a szexualitáshoz" - teszi hozzá.

Makai Gábor szerint szét kell válaszatni a kéjgyilkosságot és a nekrofíliát, hiszen a kettő nem ugyanaz. Egy kéjgyilkos a gyilkossággal a nemi aktust helyettesíti, és az ember megölése megegyezik számára a kéjérzéssel.

Vagyis a nemi aktus az áldozattal vagy a halottal nem okoz neki kielégülést. Nagy valószínűséggel a torzult patológiás személyiség szerveződés következménye az, hogy például pszichopata az illető, súlyos személyiségzavarban szenved, és mondjuk képes ölni - magyarázza a szakember.

3. A magyar sorozatgyilkos

A nekrofíliához vonzódó emberek nem mindegyike gyilkos, a hangsúly nem azon van, hogy öljenek.

De általában az, akire jellemző a nekrofília, nem azért öli meg az illetőt, nem ez a fő kiváltó ok, hogy utána a holttesttel fajtalankodjon, vagy szexuális kielégüléshez jusson. A fókusz egy többszörösen meghökkentő, megdöbbentő cselekedeten van. Összességében a nekrofil nem feltétlenül gyilkos, de a kettő nem zárja ki egymást.

- mondja MakaI Gábor.

A pedofil, nekrofil, leszbikus magyar sorozatgyilkos

Jancsó Ladányi Piroska 1953 nyarán találkozott első áldozatával. Törökszentmiklós határában legeltette a teheneket a 11 éves kislány, akit később felismert, amint a helyi zöldségesnél állt sorban krumpliért. Piroska odalépett hozzá és

elhívta magához, majd megölte, levetkőztette a holttestet, és kielégítette szexuális vágyait.

A többi áldozatánál is hasonló módszert alkalmazott: a házukba csalta, és megfojtotta őket, majd az élettelen testekkel fajtalankodott. A holttesteket mindig a háznál lévő kútba dobta. Az egyik, 13 éves áldozatával kapcsolatban ezt írták a nyomozati jegyzőkönyvbe:

A holttestnek megtekintette nemi szervét, azt nyalta, majd egy sárgarépát dugdosott saját nemi szervébe, és így elélvezett. Ezután a holttest nemi szervébe egy seprűnyél végét bedugva lemérte annak mélységét. Később Hoppál Piroska kilógó nyelvéhez dörzsölgette saját nemi szervét, s közben a holttest mellét fogdosva, újból elélvezett."



Jancsó Ladányi Piroska ötödik áldozata egy 17 éves lány volt, akivel 1954 tavaszán ismerkedett meg. A két lány leszbikus kapcsolatot folytatott, de Piroska attól tartott, hogy kiderül, mi is zajik köztük. Hogy a titkos kapcsolat valóban titkos maradjon, végül megfojtotta a 17 éves lányt. Az ő holttestével nem fajtalankodott, de csak azért, mert úgy látta annak nemi szervéből, hogy beteg volt.Jancsó Ladányi Piroska 1954. szeptember 2-án bukott le, amikor meg akart fojtani egy nőt, de nem járt sikerrel. Balázsi Istvánné elmenekült és feljelentette a rendőrségen. A járőrök kimentek a házhoz, amit később rendkívül koszosnak írtak le. A házban egerek és férgek voltak mindenütt, de egy-egy helyiségben emberi ürüléket is találtak. Házkutatást végeztek, melynek során először a meggyilkolt lányok ruháit találták meg, majd egy fémlemezzel letakart aknában a holttesteket is.

A vízben és az iszapban hónapok óta oszladozó maradványok rendkívül rossz állapotban voltak.

Piroskát letartóztatták. Bár a nyomozás elején képbe kerültek szovjet katonák is, nekik „hirtelen Moszkvába kellett utazniuk”, így már csak a lányra, és az édesanyjára, Borbálára koncentráltak a rendőrök. Piroska beismerte a gyilkosságokat, és azt is megindokolta, hogy pontosan miért követte el azokat:

Szégyelltem bevallani azt, hogy elferdült nemi igényem kielégítése végett öltem meg a lányokat, ezt ma is nagyon szégyellem - mondta el Jancsó Ladányi Piroska.

A bírósági tárgyalásán a lány anyja többek között ezt mondta róla:

„Mindég azon volt, hogy másokat megüssön, másoknak fájdalmat okozzon. Ilyenkor, mikor egy-egy gyereket megütött, látszott rajta, hogy meg van elégedve magával.”

Azt is hozzátette, hogy Piroska szerette a nyers húst, és, hogy a hozzájuk került kutyák és macskák valahogy mindig elpusztultak vagy eltűntek rövid időn belül.A bíróság Borbálát bűnrészesség miatt életfogytig tartó börtönre, lányát, a sorozatgyilkost pedig halálra ítélte. Jancsó Ladányi Piroskát 1954. december 12-én a szolnoki börtön udvarán felakasztották. Testét a szolnoki, Kőrösi úti temetőben temették el a régi ravatalozó mögötti árokban. Az 1950-es évek végéig ide kerültek, egy jelöletlen sírba a „nem keresztényi” halállal halt emberek: öngyilkosok és gyilkosok.

4. Halott nagyanyjával fajtalankodott a kamasz fiú

Egy 17 éves fiú nővérével együtt nagyanyjuk házában lakott Berettyóújfaluban. A fiú elhidegült a család többi tagjától, leginkább azért, mert az idős nő folyamatosan részeg volt és veszekedett a fiúval, aki nem tanult és nem dolgozott, így aztán nem járult hozzá a költségekhez sem. A fiú agresszíven viselkedett, többször megütötte a nővérét és a nagyanyját, amikor kifogásolták, hogy él, vagy amikor felhánytorgatták neki, hogy éjszaka üvölteti a zenét. Ez vezetett el a gyilkossághoz.

A fiú 2006. augusztus 4-én át akarta vinni a nővére hifi berendezését a saját szobájába, amit nagyanyja nem engedett neki. Mivel szóval nem tudta meggyőzni, tarkón vágta a fiút. A tinédzser ezen annyira feldühödött, hogy megütötte a nagyanyját, aki nekiesett a cserépkályhának. Ezután még kétszer belerúgott a földön fekvő asszonyba, és az arcába könyökölt. Aztán pénzt követelt tőle, de a nő nem adott neki, ezért a fiú kivett az asszony pénztárcájából 13 ezer forintot. Csakhogy kevesellte a pénzt, többet követelt. Amikor nem kapott többet, nagy erővel megütötte a nő hasát és mellkasát, majd elment.

Késő este ért haza: a nagyanyja már halott volt. A 16 éves fiú ekkor úgy döntött, hogy közösül a holttesttel.

A fajtalankodás után feltúrta a szobát, és letörölgette az ujjlenyomatait, hogy betörésnek álcázza a gyilkosságot. De mielőtt kiment a szobából, még megtaposta a holttestet. Ezután még két napig a házban aludt. A rendőrök a barátnőjénél fogták el, augusztus 6-án.

A fiú elismerte azt is, hogy 2005 májusában megtámadott és kirabolt egy 65 éves férfit, mert pénzt akart szerezni. A debreceni Nagytemplom mögött hátulról fejbe rúgta áldozatát, aki elvesztette az eszméletét. Ezután kifosztotta. Elvette tőle a gyűrűit, az óráját, és a pénztárcáját is. Összesen 36.500 forintnyi értéket szerzett a férfitől. 2008-ban a bíróság tizenhárom évre ítélte a fiatalkorú fiút. 2010-ben, amikor betöltötte a 21-et, a fiatalkorúak börtönéből átkerült a fegyházba.

5. A csatornában találták meg a gyerekek maradványait

A gyerekek könnyű prédái lehetnek egy olyan gyilkosnak, aki fajtalankodni szeretne áldozatai holtestével. Az Új-Delhiben élő Surender Kolit 2006 december végén tartoztatták le, amikor kiderült, hogy legalább 19 embert meggyilkolt. A férfit poligráfos vizsgálatnak is alávetették, igazságszérumot és agyműködés-vizsgáló berendezést is bevetettek ellene. Végül mindent bevallott. Új-Delhi szegénynegyedében, Nithariban rabolta el áldozatait, akiknek többsége gyerek volt. Édességekkel és csokoládéval csalogatta őket a házhoz, ahol megölte őket. Azután fajtalankodott a holttestekkel. Ezek után

általában kivágta és megette a belső szerveiket.

A férfi először egy négyéves kislánnyal végzett, akinek a máját fogyasztotta el, de szinte azonnal kihányta. A maradványokat feldarabolta és lehúzta a WC-n.

A korábban szállodai szakácsként dolgozó Koli egyedül követte el a gyilkosságokat, és azt mondta, hogy a munkaadója, Moninder Singh Pandher nem tudott semmiről.Pandher otthonának közelében lévő csatornában viszont egy kibelezett holttestet találtak. A férfi kihallgatása során kiderült, hogy a gyilkosságokhoz ugyan tényleg nem volt köze, de arra használta a férfit, hogy prostituáltakat hajtson fel neki.

A csatorna átkutatásakor további emberi maradványokra bukkantak. A legtöbbjükből csak a koponyájuk, végtagcsont és pár ruhadarab maradt.

A sorozatgyilkos gyomorforgató tetteiről a szakpszichológus így vélekedik:

Lehet, hogy ugyan a parafilia megjelenik, de mondjuk skizofrén volt. Hallucinált, kóros téveszméi voltak, aminek következménye, hogy megbomlik az elme, tehát a skizofrénia, mint ennek a következménye, hogy elmosódik a realitás érzete és bizarrá válik a magatartása. Itt nemcsak személyiségzavarról van szó, hanem nagyon súlyos, és kóros elmeállapotról. Halmozódik ez a bizarr magatartás. Eszik a holttesttől, vagy lefagyasztja, és esetleg később megfőzi

- mondja Makai Gábor, aki azt is hozzáteszi, hogy ennél az esetnél, akárcsak Jancsó Ladányi Piroskánál, előbb gyilkolt a nekrofil és csak azután közösült az áldozataival. Annak, hogy utána evett-e a testből, vagy sem, semmi köze a nekrofíliához. Ez csak egy megbomlott elme cselekedete, ami racionális ésszel leírhatatlan, elképzelhetetlen és felfoghatatlan.