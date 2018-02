Migránsokat lőttek meg Olaszországban

Legalább négy ember megsérült, amikor egy autóból migránsokat lőttek meg egy olasz városban – írja a BBC. A támadás vélhetően azért történt, mert egy nigériai férfi megölt egy fiatal olasz lányt, a holttestet pedig feldarabolta. Frissítés: A lövöldözés egyik gyanúsítottját elfogták.

Hatan sérültek meg – 5 férfi és egy nő, egyikük súlyosan –, amikor az olaszországi Maceratában több embert is meglőttek egy fekete Alfa Romeóból. Egyes hírek szerint két merénylő volt az autóban.

Mindegyik sérült külföldi, fekete afrikai migráns.

A Corriere della Sera című napilap szerint a támadó a délelőtt órákban először két fiatal afrikai bevándorlóra nyitott tüzet, egyiküket megsebesítette. Valamivel később egy másik bevándorlóra és egy afrikai nőre lőtt rá.

A két merénylet a város Via Spalato és Via dei Velini negyedében történt. Ott találálta meg a rendőrség

egy 18 éves olasz lány feldarabolt holttestét is, két bőröndben. A gyilkosság miatt egy nigériai férfit vettek őrizetbe.

A rendőrség szerint a két eset összefügg, mivel a szombati lövöldözés szemtanúi a támadó autóját is azon a környéken is látták, ahol a holttestet megtalálták. Az áldozat és a gyilkossággal vádolt nigériai férfi is drogfüggő volt. A meggyilkolt lány még működő Facebook-profilján számos idegengyűlölő, migránsellenes komment jelent meg.

A Maceratában élő nigériai közösség szombat délutánra szolidaritási megmozdulást tervezett a meggyilkolt lány emlékére, ezt a lövöldözés miatt elhalasztották.

A merénylet után körülbelül két órával elfogták a lövöldözés gyanúsítottját, a 28 éves Luca Trainit, aki egy háborús emlékmű előtt fasiszta módon tisztelgett, vállain az olasz zászlóval – írja a SkyNews. Az olasz férfi büntetlen előéletű, 2017-ben az Északi Liga párt önkormányzati jelöltje volt, de nem választották meg.

A lövöldözés elkövetőjének őrizetbe vételét követően Paolo Gentiloni kormányfő és Marco Minniti belügyminiszter megbeszélést tartott. Paolo Gentiloni miniszterelnök a találkozó utáni sajtótájékoztatón felelősségteljes magatartásra szólította fel az olasz politikai erőket.

Semmilyen bűncselekményt nem lehet ideológiával igazolni – mondta az olasz miniszterelnök. Hozzátette: "az olasz állam különösen keményen fog fellépni azok ellen, akik erőszakot terjesztenek, állítsuk meg ennek veszélyét, a gyűlölet és erőszak nem oszthat meg bennünket".

A történtek heves politikai vitához vezetett miután Matteo Salvini az Északi Liga vezetője kijelentette, hogy a "féktelen migráns invázió teremtett társadalmi feszültséget " Olaszországban. Később Salvini hangsúlyozta, hogy elítéli a lövöldözést.

A szélsőjobboldali Új Erő (FN) védelmébe vette az elkövetőt hangoztatva, hogy az olasz állam kizárólag a migránsokat védi. Roberto Saviano olasz író azzal vádolta meg Matteo Salvinit, hogy migránsellenes jelszavaival "felbújtója" volt a lövöldözésnek. Matteo Renzi a balközép Demokrata Párt (PD) volt miniszterelnöke nyugalomra és felelősségre szólította fel politikustársait.