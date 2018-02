A Székely Szabadság Napján felvonulni hívja híveit Marosvásárhelyre az SZNT

Marosvásárhelyi felvonulásra hívja híveit 2018. március 10-ére, a Székely Szabadság Napjára a Székely Nemzeti Tanács (SZNT).

Az MTI-hez hétfőn eljuttatott felhívásában Izsák Balázs SZNT-elnök arra figyelmeztetett, hogy az idei marosvásárhelyi felvonulásra egy olyan évben kerül sor, amikor kibontakozása századik évfordulóját ünnepli a székely önrendelkezési mozgalom, amikor ötven év telt el azóta, hogy Nicolae Ceausescu kommunista diktátor megszüntette a Székelyföldre kiterjedő Magyar Autonóm Tartományt, amikor harmadjára került a román parlament asztalára a Székelyföld területi autonómiájának statútumtervezete, és amikor Románia - azóta leváltott - miniszterelnöke akasztással fenyegette meg a székelyeket.

Izsák Balázs azt tartotta az idei év nagy kihívásának, hogy elegendő erőt tud-e felmutatni a székelység annak bizonyítására, hogy nem sikerült az ellene irányuló megfélemlítés. Legyünk erősek, bátrak és következetesek, és üzenjük meg az egész világnak: alkotmányos eszközökkel, erőszakmentesen, de rendíthetetlen kitartással igényeljük a székelyek szabadságát: Székelyföld államon belüli önrendelkezését - áll a felhívásban.

Az SZNT elnöke a világban élő magyarok szervezeteihez is felhívással fordult. Arra kérte őket, hogy március 10-én vonuljanak székely zászlókkal Románia külképviseletei elé, és fejezzék ki szolidaritásukat a székely autonómiamozgalommal.

Izsák Balázs az MTI-nek elmondta, az idei megemlékezést és felvonulást tavaly márciusban jelentették be a polgármesteri hivatalnál. Hozzátette: a hivatal a bejelentés utáni 48 órában tilthatta volna be a rendezvényt, de tiltó határozat nem született. A határidőn túl megfogalmazott kifogások miatt az SZNT egyszer már pert nyert a hivatal ellen.

A polgármesteri hivatal ezúttal, szintén a határidő lejárta után arra hivatkozva kifogásolta a felvonulást, hogy az évek óta bejáratott útvonal egy kórház előtt is elhalad.