Elfogták az egyik legnagyobb mexikói drogkartell feltételezett vezetőjét

Elfogták a Los Zetas mexikói drogkartell egyik feltételezett vezetőjét, az egyebek között Charlie ragadványnéven ismert José María Guizar Valenciát, Mexikó egyik legkeresettebb bűnözőjét – tájékoztatták az esetről pénteken hivatalos források az EFE spanyol hírügynökséget.

A férfit a mexikói haditengerészet és a hírszerző szervek munkatársai kapták el.

Alfonso Navarrete mexikói belügyminiszter Twitter-bejegyzésében méltatta a hatóságoknak a Guizar után folytatott nyomozását, és kézre kerítését. A mexikói belügyi tárca nem szolgált további részletekkel a hatósági fellépést illetően.

Guizar egyike volt Mexikó legkeresettebb 122 bűnözőjének, az amerikai külügyminisztérium korábban 5 millió dolláros (1 milliárd 275 millió forintos) nyomravezetői díjat ajánlott fel az amerikai állampolgárságú férfi elfogását segítő információért.

Az amerikai tárca honlapja szerint a gyanúsított évente több tonna kokaint és metamfetamint csempésztetett be az Egyesült Államokba. Guizar ellen korábban Texasban és Virginiában is vádat emeltek kábítószer-kereskedelem vádja miatt.

Az EFE rendelkezésére álló adatok szerint Guizar a Los Zetas délkelet-mexikói vezetője volt, Tabasco szövetségi állam Huimanguillo városából irányította a drogkartellt, és felügyelte a Dél-Amerikából és Közép-Amerikából érkező kábítószer-szállítmányok Egyesült Államokba való továbbszállításának folyamatát.

A mexikói alvilág szereplői között is különösen kegyetlennek számító Los Zetas dezertált elitkatonákból alakult, és először a Golf kartell néven ismert bűnszervezet fegyveres szervezeteként működött.

Később különvált, és elsősorban az ország keleti és északi részén lett aktív.