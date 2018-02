Szexuális ragadozó a francia baloldal környezetvédő sztárminisztere

Két nő is feljelentette Nicolas Hulot környezetvédelmi minisztert, a francia baloldal sztárpolitikusát, mert szexuálisan zaklatta. Egy új magazin, az Ebdo számolt be erről. Nicolas Hulot mindent tagad, a BFM TV-nek azt mondta, hogy nem fél attól, hogy bármi kínos kiderülhetne róla, csak a pletykáktól fél, mert azok lassan ölő mérgek. Szerinte nem a tényekkel, hanem a pletykákkal kell megküzdenie. Ennek némileg ellentmond, hogy a két nő elment a rendőrségre. Igaz, a feljelentés után megszüntették a nyomozást. Macron elnök szóvivője azt mondta, hogy eszük ágában sincs kirúgni a minisztert – egészen addig, amíg nem lesz gyanúsított.

Nicolas Hulot a baloldal egyik sztárja Franciaországban. Sikeres tévés volt és (legalábbis a szavak szintjén) nagy környezetvédő. Azért kell hozzátennünk, hogy csak papolt a környezet védelmének a fontosságáról, mert életében először most nyilvános vagyonnyilatkozatot kellett készítenie, és ebből nemcsak az derült ki, hogy milliomos. Hanem az is, hogy imádja a leginkább környezetszennyező, nagy autókat.

A 61 éves miniszter most még kellemetlenebb helyzetbe került. Az Ebdo nevű, új magazin megírta, hogy két nő is szexuális zaklatással vádolta. Egyikük még mindig, a másikkal egyes feltételezések szerint egyszerűen megegyezett, hogy hallgasson is.

Az első ügy 1997-ben volt. Egy akkor 20 éves lánnyal addig erőszakoskodott, amíg lefeküdt. Később feljelentette Hulot-t a rendőrségen, erőszak miatt. A férfit többször kihallgatták, végül megszüntették az eljárást.

A másik eset 2016-os. A saját alapítványának egyik alkalmazottját zaklatta. Itt még az is felmerült az Ebdo szerint, hogy amikor a 31 éves nő tiltakozott, utána Nicolas Hulot megfordította az ügyet: arról kezdett beszélni mindenkinek, hogy a nő akarja őt elcsábítani.

A WWF nevű civil szervezet, amelyet sokan úgy ismernek, hogy egy hátára feküdt pandamackó-bábura helyezett üvegpersellyel kérincsélnek pénzt a nagy repülőtereken, természetesen azonnal védelmébe vette a lebukott környezetvédelmi minisztert. Életrajzírónője, Berengere Bonte már kétértelműbben védi: Nicolas Hulot pusztán csak egy nagy csábító. Zöldpárti társai viszont elég őszintén beszéltek Hulot-ról. Hulot, bár állandóan arról álmodozott, hogy elnökjelölt lesz, végül nem indult az elnökválasztáson. Nem véletlenül. Pascal Durand uniós zöldpárti képviselő is utalt arra, hogy sokan gyanakodtak Hulot-val kapcsolatban furcsa ügyekre.