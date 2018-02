Összegyűjtöttük a legbrutálisabb családon belüli gyilkosságokat.

1. A Brown család

David Brown egy jómódú programozó volt, aki összejött felesége testvérével, vagyis a sógornőjével, a 17 éves Patty Bailey-vel. Davidnek ekkor már volt egy 14 éves lánya, és volt egy 7 hónapos közös gyerekük.

Az újdonsült pár meg akart szabadulni Patty nővérétől, Linda Browntól.

Ezért rávették David 14 éves lányát, Cinnamont, hogy lőjje le nevelőanyját.

A két lány, Patty és Cinnamon egy szobában aludt, mikor David belépett a szobájukba, és annyit mondott,

Lányok, ezt meg kell tennünk. 1985 egyik hajnalán a 14 éves lány megragadta a 38-as kaliberű pisztolyt, és mellkason lőtte Lindát. A nő nem halt meg az első lövés után, így a lány még egyszer lőtt.Miután a nő meghalt, a lány kiszaladt a házból, és összeomlott, megbocsájtásért könyörgött. Az apa a gyilkosság idején a közeli boltban volt, ezzel szerzett alibit magának.

A tinédzsert elkapták, és 11 év börtönt kapott. David feleségül vette Pattyt, de három évvel a gyilkosság után Cinnamon bevallott mindent. Patty 25 éves koráig maradt börtönben, míg az apa tényleges életfogytiglanit kapott.

2. A Pándy család

A magyar származású belga állelkész, Pándy András első feleségével és három gyermekével költözött Belgiumba. Egy évvel később elváltak, és Ilona magával vitte két fiukat.

Lányuk, Ágnes a férfival maradt. Később saját apja szeretője lett.

Pándy egy társkereső oldalon ismerkedett meg második feleségével, Edittel, akinek előző házasságából már volt három gyereke, Tünde, Tímea és Andrea. 1986-ban kezdődtek el az eltűnések, először Edit és Andrea tűnt el. Pándy azt hazudta külföldre utaztak. Ezt követően első felesége és fia tűnt el.



A férfi megölte két feleségét és négy gyerekét.

Akkor bukott le, amikor Ágnes feladta magát, és bevallotta, hogy négy gyilkosságban vett részt, egyet pedig ő maga talált ki. Az áldozatokat lelőtték majd fejbe verték, és savval leöntötték. A maradványokat egy helyi mészárszékre vitték. Pándy Andrást életfogytiglanra ítélték, végül egy öregek otthonában halt meg. Ágnes több mint 20 évet kapott.

3. A Papin nővérek

Lea és Christine Papin 1933-ban különös kegyetlenséggel végezte ki munkaadóját és annak lányát a franciaországi La Manche városában. A lányok súlyosan traumatizált környezetben nőttek fel, ahol apjuk megerőszakolta őket és nővérüket, aki végül apácazárdába vonult. A két Papin lány elválaszthatatlan volt egymástól, így munkát is együtt kerestek és találtak. Egy gazdag házaspárnál bentlakásos cselédek lettek. A lányokat egyáltalán nem érdekelték a világ dolgai. Napi 14 órát dolgoztak, és csak egy fél nap szabadságuk volt egy héten, amit ők nem is bántak, amíg együtt lehettek.



1933. február 2-án aztán borzalmas tragédiába torkollott a Lancelin család és a Papin nővérek együttélése. Lancelin úr épp vendégségben volt barátaiknál, mikor Lancelin asszony és Christine összeveszett.A férfi órákig várta feleségét a vendégségben, de az soha nem érkezett meg.

René Lancelint, amikor hazaért, sokkoló látvány fogadta, lányát, Geneviéve-et és feleségét brutálisan meggyilkolta a két lány.

A Papin testvérek konyhakéssel és kalapáccsal végezték ki a két nőt.

A rendőrök meztelenül találtak rá a két gyilkosra, akik a szobájukban feküdtek. Később a nyomozás során az is kiderült, az idősebb Papin testvér személyiségzavarban szenvedett, és a kisebbik lányt, Leát teljesen az uralma alatt tartotta. Christine-t halálra ítélték, testvére börtönbe került. Később Christine büntetését is börtönre enyhítették. Ott is halt meg, végelgyengülésben. Lea szabadulása után állítólag álnévvel élt tovább, és 2000-ben halt meg Nantesban.

4. A Petrillo fiúk

Philadelphia történetének legbrutálisabb gyilkosságsorozata talán a Petrillo testvérek által elkövetett gyilkosságoké. Az olasz bevándorló Petrillo unokatestvérpár körülbelül 70 gyilkossághoz köthető. Herman, a házas ember és Paul, a nőcsábász

olyan nőknek segített arzénos mérget beszerezni, akik meg akarták ölni a férjüket.

A nők azt szerették volna, ha a gyilkosság balesetnek látszik, és némi biztosítási pénzhez is jutnak.

A fivérek a gazdasági világválság után kezdték el árulni az arzénos italt. A páros részesedést kapott a biztosítási pénzekből. 5 év után kapták el őket. Mindkettejüket halálra ítélték.

5. A Menendez fivérek

A két Menendez fiú, Lyle és Erik gazdag családból származtak, Beverly Hillsben, Kaliforniában nőttek fel. Szüleik a legjobb iskolákba járatták a fiaikat, apjuk igazi sportörült volt, és azt szerette volna, ha fiaiból világklasszis teniszező válik. A fiúk nem annyira rajongtak a sportért, és az ötletért, hogy edzéssel töltsék szabadidőjüket. Az apa nem engedte fiainak, hogy szórakozzanak.

A két fiú nagyon különbözött, míg Lyle félénk volt, addig Erik imádott társaságba járni.

Apjuknak, Josének soha semmi nem volt elég jó.

Büszke akart lenni fiaira, ezért a családban rengeteg volt a feszültség. Állandósultak a veszekedések, volt, hogy az apa meg is verte a gyerekeit.

1989 augusztusában a szülők éppen elhelyezkedtek a tévé előtt, mikor a két fiú rájuk támadt. Apjukat agyonlőtték, anyjukat pedig lábon lőtték, de végül őt is megölték. A két Menendez fivér ezután moziba ment, ami tökéletes alibinek bizonyult. A rendőrséget a mozi után hívták fel, és azok, mivel semmi nyomot vagy bizonyítékot nem találtak a fiúk ellen, ezért rablógyilkosságként zárták le az ügyet.

A nyomozóknak végül a fiúk életvitele szúrt szemet, mivel a szülők halála után Lyle és Erik hatalmas költekezésbe kezdtek.

Egyikük még egy Porschét is vett. A gyász legkisebb jelét sem mutatták. A két fiút végül Erik összeomlása buktatta le. A fiú a nyomás alatt megtört, és pszichológusának elmondta, mit tettek. Lyle-t és Eriket a bíróság életfogytiglanra ítélte.