Elzavarták a terroristáknak hízelgő, muszlim kendős énekest a The Voice-ból

Akárhogy is próbálkozott, nem maradhat a legnépszerűbb francia zenei vetélkedőben a muszlim fejkendőben éneklő, 22 éves Mennel Ibtissem. Kiderült: aljas, a terroristákat védő, gyalázatos mondatokat írt a twitteren. Utána persze megijedt, bocsánatot kért, majd arról beszélt, hogy ő így francia meg úgy francia, szereti Franciaországot, satöbbi, satöbbi, de a közfelháborodás elsodorta. Nem várta meg, amíg a vezető francia kereskedelmi televízió, a TF1 kidobja a The Voice-ból, megelőzte a kirúgást, és úgymond önként távozott a versenyből. A The Voice legutóbbi adását 6 millióan nézték szombat este Franciaországban. (A műsor Magyarországon is sikeres volt, a TV2-n ment, ezt a versenyt nyerte meg Pál Dénes.) De nézzük meg, milyen gyomorforgató dolgokat írogatott Mennel Ibtissem!