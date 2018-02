Többször meg kellett szakítani a tárgyalást a többszörös rendőrgyilkos, mexikói illegális bevándorló dühkitörései miatt az Egyesült Államokban, aki semmilyen megbánást nem mutatott, sőt egyfolytában fenyegetőzött a bíróságon. Az esküdtszék bűnösnek találta, az eljárás további szakaszában akár halálra is ítélhetik.

Luis Bracamontes 37 éves mexikói állampolgár, akit már négyszer toloncoltak ki az Egyesült Államokból mint illegális bevándorlót, de újra és újra visszatért, 2014. október 24-én agyonlőtte Kaliforniában a Sacramento megyei rendőrség két tagját. Tettéért akár halálbüntetésre is ítélhetik.

Az ügy tárgyalása január 16-án kezdődött, azóta többször előfordult, hogy meg kellett szakítani az aznapi tárgyalást a vádlott dühkitörései miatt. Bracamontes többek között azt mondta, hogy

sajnálja, hogy nem ölt meg több rendőrt, és ki fog törni a börtönből, meggyilkolva mindenkit, aki csak elé kerül.

Bracamontes még

saját kirendelt védőjét is életveszélyesen megfenyegette,

aki arra próbált hivatkozni, hogy a vádlott mentális betegségben szenved, és metamfetamin hatása alatt volt a lövöldözés idején.

A Fox News tudósítása arra is kitér, hogy a republikánus párt reklámfilmben mutatta be Bracamontes esetét, ezzel is támogatva Donald Trump amerikai elnök tervezett intézkedéseit a mexikói határra építendő falról és az USA-ban tartózkodó több százezer illegális bevándorló kitelepítéséről.