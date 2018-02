Öt orosz állampolgár halhatott meg a támadásban

Öt orosz állampolgár halt meg február 7-én Szíriában az Egyesült Államok vezette koalíció katonai csapásában az első adatok szerint - jelentette be Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtöki moszkvai sajtótájékoztatóján.

Zaharova hangsúlyozta, hogy nem orosz katonák haltak meg. A szóvivő ismételten a szíriai kormányellenes fegyveresek által elindított "klasszikus dezinformációnak" nevezte azokat a híreket, amelyek szerint oroszok tucatjai vagy százai vesztek volna oda.

"Nem négyszázan, nem kétszázan, nem százan és nem tízen (haltak meg) az elsődleges értesülések szerint a katonai összecsapásban, amelynek okait most tisztázzák. Öt ember haláláról lehet szó, feltehetően orosz állampolgárokéról - mondta. "Vannak sérültek is, de minden ellenőrzésre szorul, egyebek között az állampolgárságuk is, az, hogy mindannyian Oroszország, avagy más ország állampolgárai" - tette hozzá.

A szóvivő arról beszélt, hogy a konfliktusövezetekben Oroszország és a FÁK-tagállamok sok állampolgára tartózkodik, sokféle céllal, egyebek között azért, hogy részt vegyenek a harci cselekményekben. Érvelése szerint mivel ezek az emberek nem fordulnak állami szervekhez az utazásuk lebonyolításához, ezért többféle módon, egyebek között illegálisan kerülnek katonai műveleti területre.A RIA Novosztyi orosz állami hírügynökség összegzése szerint a február 8-ra virradó éjjel az amerikai irányítású koalíció szíriai milicistákra mért csapást, akik az Iszlám Állam terrorszervezet egy alvó sejtje ellen folytattak hadműveletet. A koalíció szerint a csapást egy, a Szíriai Demokratikus Erők harcálláspontja ellen indított, semmi által "nem provokált" támadás váltotta ki Deir-ez-Zór tartományban.A RIA szerint az incidensben 25 ember sebesült meg, de az amerikai média arról számolt be, hogy több százan életüket vesztették, köztük oroszok. A Másik Oroszország elnevezésű, be nem jegyzett politikai szervezet arról számolt be, hogy a halottak között volt egyik aktivistája, Kirill Ananyjev, aki önkéntesnek jelentkezett Szíriába.

Sajtótájékoztatóján Zaharova kijelentette, hogy az Egyesült Államok kurd szövetségeseivel gyakorlatilag nyílt szembenállásba kezdett a szíriai kormányerőkkel, és megszállva tart egy 55 kilométeres zónát et-Tanf környékén, ami biztonságos övezetté vált az IÁ megmaradt fegyveresei számára.

Megfogalmazása szerint "az amerikaiak, Törökországot provokálva, Irakon keresztül újabb fegyverszállító konvojokat küldtek a kurdokhoz".

Elmondta: még nem zárult le az annak megállapítására indított vizsgálat, hogy február elején milyen eredetű fegyverrel lőtték le az orosz Szu-25-ös harci gépet Idlíb tartományban.