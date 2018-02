Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Hetek óta forró téma az ENSZ készülő migrációs dokumentuma, amelynek a kiindulási pontja, hogy a bevándorlás kívánatos dolog. A magyar kormány ezzel szemben azt mondja, hogy a migrációt meg kell állítani. Érdekes vita lesz, de még ennél is érdekesebb, hogy vajon mi köze Soros Györgynek a világszervezet migrációs politikájához. A helyes kérdés nem mi, hanem ki: Louise Arbour különleges képviselő.

Az ENSZ éppen vitát kezdeményez arról, hogy milyen legyen a világszervezet migrációs politikája. Legalábbis ez a hivatalos szöveg. A valóság ezzel szemben az, hogy bár a vita még el sem kezdődött, a végeredmény, a döntés már rég megszületett.

Magyarul, ami most zajlik, az mind hazugság.

Mindezt tudhatjuk abból is, hogy az ENSZ főtitkára, Antonio Guterres nemrégiben hosszasan értekezett arról, hogy a migráció hasznos, szükséges, megállíthatatlan, sőt, gyakorlatilag minden földi jó forrása. Vagyis az ENSZ főtitkára kihirdette egy olyan vita végeredményét, ami még el sem kezdődött. Köszönjük!

Ezt követően február 5-én az ENSZ kiadta az úgynevezett vitaindító anyagát. Ennek az anyagnak az elkészítésénél természetesen szintén kikérték a migrációt támogató főtitkár véleményét. A történet most lesz igazán színes, ugyanis a főtitkár nevében bizonyos Louise Arbour, a migrációért felelős különleges képviselő készített egy dokumentumot, aminek már a címe is beszédes: Tegyük a migrációt mindenkinek hasznossá!

És, hogy Louise Arbour mit gondol a migrációról? Nos, az általa készített dokumentumban a következőket olvashatjuk:

Népszerűsíteni kell a migrációt, és hangsúlyozni a pozitív hatásait.

Segíteni kell a migránsok családegyesítését.

Félrevezető a migrációt önmagában fenyegetésként kezelni. A migráció ellen meghozott biztonsági intézkedések aggodalomra adnak okot, és veszélyeztetik a migránsok (!) biztonságát.

Megbízható útvonalakat kell kialakítani olyan migránsok számára, akik nem minősülnek nemzetközi menekültnek, de leküzdhetetlen akadályokkal néznek szembe az otthonukba való visszatérésnél.

Louise Arbour egy kanadai származású hölgy, aki korábban a Soros György által pénzelt brüsszeli székhelyű Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatója volt.

A Nemzetközi Kríziscsoport tevékenysége több szempontból is aggályos, pénzügyi hátterét pedig a Nyílt Társadalom Alapítvány biztosítja. Soros György jelenleg is a Nemzetközi Kríziscsoport igazgatóságának tagja, de fiát, Alexander Sorost is ott találjuk a kuratóriumi tagok között. Soros György személyes jelenléte nem is olyan meglepő, ha megnézzük a szervezet tevékenységét. A Nemzetközi Kríziscsoport mindig a válságtól sújtott országokban jelenik meg, hogy befolyásolja a létrejövő tárgyalások menetét, és beavatkozzon az országok belügyeibe.

Az ENSZ migrációs csomagját előkészítő Louise Arbour közel öt évig töltötte be a Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatói pozícióját. Munkásságáért Soros György személyesen tűntette ki a Közép-Európai Egyetem (CEU) Nyílt Társadalom díjával 2010-ben.

A díjat olyan személyek vehetik át, akik munkájukkal a nyílt társadalom kialakulásához kiemelkedő módon járultak hozzá, ami a szélsőségesen liberális nézeteket valló Arbourról mindenképpen elmondható. Ehhez elég egy három évvel ezelőtti interjúját idézni, ahol kanadai állami hírügynökségnek érvelt amellett, hogy minél több burkát viselő muszlim nőt kell alkalmazni a közszférában, mivel ez a vallásszabadság és a nemek közötti egyenlőség hirdetésének a legjobb eszköze.

Mindez egészen pontosan azt jelenti, hogy a Soros-birodalom embere, akit Soros György személyesen jutalmazott, áll az ENSZ Migrációs Csomagja mögött.

És van itt még valami. Az ENSZ tagállamainak vitája után, a kitárgyalt migrációs csomagot - még az elfogadás előtt - megküldik a Nemzetközi Migrációs Konferencia főtitkárának, aki - micsoda véletlen - szintén nem más, mint Louise Arbour, és aki az utolsó egyeztetésen szintén befolyásolni tudja azt, hogy mi kerül a dokumentumba.

Vagyis Soros György embere ott van, amikor a migrációról szóló vitát elindítják, és ott van, amikor a vitát lezárják, a kör tehát bezárult.

A magyar kormány már többször elmondta, hogy komoly aggályai vannak az ENSZ migrációs politikájával kapcsolatban. A ENSZ ugyanis a migrációt egy hasznos és megállíthatatlan jelenségnek tekinti, a magyar kormány ezzel szemben a migrációt rossz és veszélyes folyamatnak tartja. A magyar kormány szerint ugyanis a migráció megállítható, és meg is kell állítani.