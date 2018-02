Egyértelmű, hogy az Amerikai Egyesült Államokban fordul elő leggyakrabban, hogy valaki lőfegyvert használva kezd ámokfutásba egy iskola területén. A Stoneman Douglas Középiskolában (Parkland, Florida) frissen történt tragikus esemény a halottak és sebesültek száma (17 és 14) szerint a harmadik helyre került az amerikai iskolai lövöldözések tízes listáján.

Bath közösségi iskola (Bath Township, Michigan)

44 halott, 58 sérült

A merénylő felrobbantott egy iskolaépületet 1927-ben. Negyvennégyen haltak meg és ötvennyolcan sebesültek meg Bath Townshipben (Michigan). Az 55 éves Andrew Kehoe kudarcos életének látványos módon akart véget vetni. Villanyszerelőként dolgozott az iskola épületében, így minden feltűnés nélkül módja volt aláaknázni azt. Megölte súlyos beteg feleségét, felgyújtotta a farmját. Időzített robbanószerkezetet helyezett el az iskolaépület északi és déli szárnya alatt is. De csak az északi szárny robbant fel. Fél órával később egy robbanószerrel megrakott teherautót vezetve megjelent az iskolánál és felrobbantotta magát.

Virginia Állami Egyetem (Blacksburg, Virginia)

32 halott, 17 sebesült

2007. április 16-án a dél-koreai származású, 23 éves Seung-Hui Cho (maga is az egyetem hallgatója), akit korábban súlyos depresszióval kezeltek, alaposan felkészülve érkezett meg az egyetemhez, két éületben is gyilkolt. Két pisztoly volt nála 400 lőszerrel. Láncokkal és lakatokkal zárta el a bejárati ajtókat. Ezek miatt a segélyhívásra kiérkező rendőröknek némi időre volt szükségük, hogy bejussanak az épületbe. Seung-Hui Chónak kevesebb mint tíz perce maradt arra, hogy tanteremről tanteremre járva öldököljön. Sokan úgy menekültek meg, hogy székekkel, asztalokkal eltorlaszolták a tanterem ajtaját vagy zárható ajtajú irodákban bújtak el. Mire a rendőrök felértek a második emeletre, a merénylő már főbe lőtte magát.

Sandy Hook Általános Iskola (Newtown, Connecticut)

27 halott, 2 sebesült

2012. december 14-én a 20 éves Adam Lanza megérkezett egykori általános iskolájába, és máig nem derült ki, hogy miért, hat-hét éves gyerekek lettek a célpontjai. Lanzát korábban kezelték mentális problémákkal, de soha nem mutatott hajlamot erőszakos viselkedésre. 52 éves édesanyja volt fegyverrajongó, ő vitte el lőtérre is rendszeresen két gyerekét. Adam Lanza négy lövéssel megölte alvó anyját, ezután indult el felfegyverkezve az iskolába. Öt percig tartott az ámokfutás, az első osztályos gyerekek a padok alá bújtak félelmükben, de ez nem sok védelmet nyújtott. Amikor Adam Lanza már nem érzékelt mozgást az egyik tanteremben, átment a másikba, ahol agyonlőtte a tanítványait testével védelmező tanítónőt is, aztán maga ellen fordította a fegyverét.

Texasi Egyetem (Austin, Texas)

15 halott, 32 sebesült

1966. augusztus 1-jén a 25 éves Charles Whitman megérkezett a Texasi Egyetem 27 emeletes főépületéhez, amelyet óratorony díszít. Lifttel felment a legfelső szintre és 90 percen keresztül lövöldözött a legkülönbözőbb magával hozott lőfegyverekből, míg végül a rendőrök lelőtték. Charles Whitman korábban tengerészgyalogos volt, majd 1961 és 1963 között az egyetem hallgatója lett, de elvesztette ösztöndíját. Ritka eset a merényletre készülők között, hogy Whitman megpróbálta szakember segítségét kérni, mert érezte, hogy nem tud uralkodni erőszakos fantáziáin. Boncolásakor agydaganatot találtak, a szakértők véleménye megoszlik azzal kapcsolatban, hogy ennek volt-e köze mentális összeomlásához.

Columbine Középiskola (Columbine, Colorado)

15 halott, 24 sebesült

1999. április 20-án a 18 éves Eric Harris és a 17 éves Dylan Klebold külön-külön közelítették meg iskolájuk épületét. Bombákat hoztak magukkal, alapvetően robbantásos merényletre készültek, de ez a tervük csődöt mondott. Lőni csak a menekülőkre akartak eredetileg, ezért voltak náluk fegyverek. Céltalanul mászkáltak az épületben és ötletszerűen lövöldöztek. Amikor a Jefferson megyei seriffhelyettes megérkezett az épülethez, tüzet nyitott és próbálta magára vonni a merénylők figyelmét. Az ámokfutás az iskola könyvtárában fejeződött be, ahol, miután több gyereket megöltek vagy megsebesítettek, a két tizenéves lefeküdt a földre és agyonlőtték magukat. A két fiú már korábban is összeütközésbe került a törvénnyel (lopás, birtokháborítás). Egy bűnmegelőzési program keretében pszichiáteri segítséget kaptak. Eric Harrist még arra is kötelezték, hogy dühkezelési terápián vegyen részt. A két fiú többször beszélt róla, hogy valamilyen erőszakos cselekedettel szeretnének híresek lenni. Hosszan készültek a vérengzésre, alaposan elterveztek mindent. Később sok vitát váltott ki, hogy miért nem vette észre időben senki az előjeleket. Ráadásul nagyon káros kultusza alakult ki Eric Harrisnek és Dylan Kleboldnak, több későbbi ámokfutó tekintette őket példaképüknek.

Umpqua Főiskola (Roseburg, Oregon)

9 halott, 9 sebesült

2015. október 1-jén a 26 éves Christopher Harper-Mercer kezében két pisztollyal lépett be az egyik tanterembe. Maga is az intézmény diákja volt, ismerte azokat, akiket megtámadott. A szomszéd teremből hívták a 911-et, amikor meghallották az első lövéseket és hat perccel később Harper-Mercer a folyosón már két rendőrrel vívott tűzharcot, amelyben megsérült. Erre visszament a tanterembe és főbe lőtte magát. Harper-Mercer édesanyjával élt együtt, összesen 14 lőfegyverük volt, és együtt jártak lőtérre, egyébként a fiatal férfinek beilleszkedési és tanulási problémái voltak a főiskolán. Sokat foglalkozott a tömeggyilkosság témájával. Három nappal a merénylet előtt letöltötte az internetről a Sandy Hook Általános Iskolában történtekről készült dokumentumfilmet.

Red Lake Középiskola (Red Lake, Minnesota)

9 halott, 5 sebesült

2005. március 21-én a 16 éves Jeffrey Weise felfegyverkezve érkezett meg abba a középiskolába, amelynek korábban ő is diákja volt, de megszakította tanulmányait. Válogatás nélkül lőtt mindenkire, a kiérkező rendőrök megsebesítették. Visszavonult egy üres tanterembe, állához támasztotta a puskát és meghúzta a ravaszt. Jeffrey Weise apja öngyilkos lett, anyja olyan súlyosan megsérült egy autóbalesetben, hogy gondozóotthonba került. Jeffrey Weise-t depresszióval és más mentális problémákkal kezelték. Nagyapjánál nevelkedett, aki az indián rezervátum rendőre volt. A merénylet reggelén Jeffrey Weise agyonlőtte alvó nagyapját és annak barátnőjét. A nagyapa rendőri fegyvereivel ment aztán az iskolába.

Oikos Egyetem (Oakland, Kalifornia)

7 halott, 3 sebesült

2012. április 12-én az akkor 43 éves, dél-koreai származású One L. Goh pisztollyal a kezében lépett be annak az intézménynek az egyik tantermébe, amelynek korábban maga is diákja volt. Arról beszélt, hogy mindenkit meg fog ölni. Aztán minden külső ok nélkül abbahagyta a mészárlást, és autóval elhagyta az egyetem területét. Tíz kilométerre fogták el az egyetemtől, nem tanúsított ellenállást. Két igazságügyi szakértő egymástól függetlenül jelentést készített One L. Goh állapotáról, és mindketten arra a megállapításra jutottak, hogy már évek óta súlyos paranoid skizofréniában szenved. One L. Goh azóta is elmegyógyintézetben van.

Santa Barbara Egyetem (Isla Vista, Kalifornia)

6 halott, 14 sebesült

2014. május 23-án a 22 éves Elliot Rodger ámokfutásba kezdett a Santa Barbara Egyetem campusa közelében: autójával több embert elgázolt és közben lövöldözött. Alaposan felkészült, több pisztoly és sok lőszer volt nála. Amikor belerohant egy másik autóba és nem tudott már tovább menekülni a rendőrök elől, öngyilkos lett. Mielőtt ámokfutásba kezdett, késsel megölte három lakótársát. Majd feltöltött az internetre egy videót, amelyben arról beszél, hogy az egész emberiségen akar bosszút állni, mert a közeledését minden nő elutasítja. Valóban egyetemista lányokra lőtt rá, de járókelőket is megsebesített. Könyvnyi terjedelmű szöveget írt Az én kicsavart világom címmel, ebben fejti ki zavaros eszméit. Ezt a videó feltöltésével egy időben 34 embernek küldte el e-mailben, köztük a szüleinek és a terapeutájának. Ez utóbbinak a felelőssége is felvetődött az eset kapcsán. Komoly vitákat váltott ki az is, hogyan fordulhat elő, hogy pszichiátriai kezelés alatt álló személy is legálisan lőfegyverhez juthat.

Cleveland Általános Iskola (Stockton, Kalifornia)

5 halott, 32 sebesült

1989. január 17-én a 25 éves Patrick Purdy a kerítésen kívülről három perc alatt 106 lövést adott le egy AK-47-esből egy iskola udvarán játszó 6-8 éves gyerekekre, majd öngyilkos lett. Az iskolai diákjai nagyrészt kambodzsai és vietnámi származásúak voltak. Purdy-nak egyértelműen rasszista indítékai voltak. Egyébként tizenéves kora óta bűnöző életmódot folytatott: kábítószerfüggő volt és kereskedett is drogokkal. Fegyveres rablásért börtönben is volt, ahol kétszer próbálkozott öngyilkossággal.