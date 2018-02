Orvosa miatt vissza kell fognia magát a cseh miniszterelnöknek

A 2018. január 17-én lemondott, jelenleg ügyvezető cseh kormányfő a múlt hétvégén azért volt kénytelen lemondani utolsó pillanatban a müncheni biztonságpolitikai konferencián való részvételét, mert a magas vérnyomása miatt bevérzett a szeme, és komoly fejgörcsök gyötörték. Andrej Babis hétfőn a közösségi oldalán írt egésszégügyi problémáiról, amiről részletesen beszámolt a Cseh Távirati Iroda (CTK) is.

Az Andrej Babis vezette cseh kisebbségi kormány január 17-én azután mondott le, hogy egy nappal korábban a 200 fős cseh törvényhozás nem szavazott bizalmat neki. Milos Zeman, az azóta újraválasztott cseh államfő másodszor is Andrej Babist bízta meg kormányalakítással, viszont feltételül szabta, hogy ehhez Babis szerezzen meg a prágai alsóházban 101 támogató aláírást. Az ügyvezető kormányfőnek, a tavalyi októberi parlamenti választásokat megnyerő ANO mozgalom vezérének azonban január végén a legesélyesebbnek tartott Cseh Szociáldemokrata Párttal ( CSSD) sem sikerült dűlőre jutnia, a kormánykoalíciós tárgyalásokat felfüggesztették. De, közösen is csak 93 mandátumuk lett volna a cseh alsóházban( ANO 78/ CSSD 15), azaz 8-al kevesebb a szükségesnél. A Cseh- és Morva Kommunista Párt (KSCM, amely a választáson szintén 15 mandtátumot szerzett) ugyan kívülről támogatna egy új Babis-kabinetet, azonban eltúlzott követeléseik miatt továbbra sem tudtak megegyezni az ANO-val.

Azaz Prágában továbbra is marad a patthelyzet, és úgy tűnik Andrej Babis egyre nehezebben bírkózik meg a rá nehezedő nyomással.

Az ügyvezető cseh kormányfő most saját facebook oldalán számolt be arról, hogy mennyire stresszes az élete, és orvosi tanácsra kénytelen volt az elmúlt napokban visszafognia magát.

A közösségi oldalán a szokásos hétfői beszámolójában ( ezekben az előző hét történéseit foglalja össze) a következőket osztotta meg követőivel Andrej Babis:

A kormányhivatalban a kávét kénytelen voltam vérnyomás csökkentő teára váltani. Bevallom, hogy eddig naponta legalább tíz kávét ittam meg, mivel csak így voltam képes teljesíteni ezt a hatalmas munkatempót. Annak ellenére, hogy a környezetemben dolgozó munkatársak folyamatosan óva intettek, hogy ez már halálos adag. De komolyan nem tudom, hogy a kormányfői funkcióban hogyan működhettem volna másképp -

olvasható a többi között a cseh kormányfő közösségi oldalán.

Babis bejegyzésében azt is megjegyzi, hogy vasárnap este találkozott Milos Zeman államfővel is, akinek elmondta, hogy úgy tűnik másodjára is csak kisebbségi kormányt tudna alakítani.

Úgy tűnik senki nem akar segíteni, csak magunkra számíthatunk. Reggel 5-kor kelek, és napi 18 órát dolgozom, a hétvégenként pedig legalább 8-at. Lényegében amolyan túl aktív nyugdíjas lennék!

- tette hozzá Babis.

A cseh miniszterelnök bejegyzésében őszintén ír arról is, hogy a múlt héten rá kellett jönnie, hogy ez már nem vicc, amikor a magas vérnyomása miatt bevérzett mindkét szeme.

Persze ez az újságíróknak is feltűnt, hogy tiszta vér a szemem, és elkezdtek spekulálni, hogy mi bajom lehet. A válaszom egyszerű, túl nagy a stressz! Nem egész egy hete a már elviselhetetlen migrénjeim miatt kénytelen voltam bemenni a kórházba is, ahol többféle gyógyszert is kaptam, és beláttam, hogy ez már nem tréfa. Orvosi tanácsra pár napja visszafogom magam. Diétába kezdtem, hús helyett már csak halat eszem, és újra elkezdtem edzeni. A müncheni konferenciát is a magas vérnyomásom miatt voltam kénytelen lemondani, ugyanis az oda-vissza repülőút biztos, hogy még jobban megviselt volna

- zárta hétfői közlendőjét Andrej Babis, cseh ügyvezető kormányfő, aki a végén hozzátette, hogy Húsvétra biztosan kivesz egy hét szabadságot.