Trump: Megakadályozzuk az iskolai lövöldözéseket

Donald Trump a Fehér Házban fogadta a múlt heti iskolai lövöldözés túlélőit és az áldozatok családtagjait. Gyors és hatékony intézkedéseket ígért annak érdekében, hogy a fegyvert vásárló személyek hátterének ellenőrzésével kiszűrjék azokat, akiknek mentális problémáik vannak.

2012. december 14-én a 20 éves Adam Lanza a Sandy Hook Általános Iskolában (Newtown, Connecticut) 27 embert ölt meg. 2017. február 14-én a 19 éves Nikolaus Cruz a Stoneman Douglas Középiskolában (Parkland, Florida) 17 embert lőtt agyon. Ezek azok a legutóbbi esetek, ahol kiugróan magas az áldozatok száma, de a lőfegyverek jelenléte szinte mindennapos problémává vált az Egyesült Államok közoktatási intézményeiben. Donald Trump az üggyel kapcsolatban meghallgatást tartott a Fehér Házban, ahol jelen volt még Mike Pence alelnök és Betsy Devos oktatási miniszter is a kormány képviseletében. A kétórás beszélgetésen részt vettek a múlt heti floridai lövöldözés túlélői és az áldozatok szüleinek képviselői, valamint Parkland város polgármestere, Christine Hunschofsky. Meghívást kaptak a Sandy Hook Általános Iskolában történt mészárlás áldozatainak családtagjai is.

Watch the latest video at foxnews.com

Donald Trump elmondta, hogy a legfontosabbnak azt tartja, hogy mentális problémákkal küszködő személyek ne tudjanak lőfegyverhez jutni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy az iskolai ámokfutókat szinte kivétel nélkül korábban már kezelték pszichés zavarokkal. Az elnök tájékoztatást adott róla, hogy utasította Jeff Sessions igazságügy-minisztert egy új szabályrendszer kidolgozására, amely nemcsak az automata, de a félautomata fegyverek vásárlását is megtiltja magánszemélyek számára. 2017. október 1-jén Stephen Paddock Las Vegasban átalakított félautomata fegyverekkel ölt meg 59 embert. Nikolaus Cruz pedig egy AR-15-ös félautomata gépkarabélyt használt, amelynek szerkezeti felépítése megegyezik az amerikai hadseregben rendszeresített M16-ossal, annak egyfajta „polgári" változata, de mind önvédelemre, mind vadászatra szükségtelen egy ilyen tulajdonságokkal rendelkező, harcra tervezett lőfegyver.

Julia Cordover, a Stoneman Douglas Középiskola diákönkormányzatának elnöke a mészárlás túlélőjeként elmondta, hogy csak a szerencsén múlott, hogy jelen lehet a Fehér Házban. Megköszönte Donald Trumpnak, hogy kiemelten foglalkozik az üggyel. Egy Parklandból érkezett szülő azt javasolta, hogy az iskolákban dolgozó felnőttek közül az önként jelentkezők kapjanak egyfajta kiképzést, hogy „titkos rendőrként" akár fegyverrel is védjék a diákok biztonságát. Donald Trump elmondta, hogy az iskolai lövöldözések három-öt percig tartanak, míg a segélyhívásra a rendőrök öt-nyolc perc alatt tudnak a helyszínre érni. Tehát tőlük nem lehet várni az iskolai támadások megakadályozását. Fegyver viselésére egyrészt csak kevesen alkalmasak, másrészt nekik is állandó tréningre van szükségük. Ráadásul sokan vannak, akik elvből ellenzik, hogy az iskolákban hivatalosan megjelenjenek a lőfegyverek. Ugyanakkor azt is mérlegelni kell, hogy amíg egy iskola „fegyvermentes övezet", addig ki van szolgáltatva akármilyen ámokfutónak. Ha viszont az iskola alkalmazottai között megfelelően kiképzett fegyveresek vannak, az megfelelő elrettentő erővel bírhat.

A Fox News-t Fehér Ház-i források arról is tájékoztatták, hogy az elnök mérlegelte a legális fegyvervásárlás alsó korhatárának megemelését is. Ezt azonban a Nemzeti Fegyverszövetség (NRA) ellenzi, mert álláspontjuk szerint sérti az önvédelemhez való alkotmányos jogot. Az NRA támogatta Trumpot a 2016-os elnökválasztáson, és egyelőre még nem nyilvánított véleményt a háttérellenőrzés megszigorításáról. Donald Trump a szerdai eseményen elmondta, hogy ebből a szempontból nem számít, hogy ki republikánus és ki demokrata, a problémára megoldást kell találni. Egyértelműen az első lépés annak meggátolása, hogy a mentálisan beteg emberek fegyverhez juthassanak.