Sorossal mindenkinek vitája van

Soros Györggyel nem csak a magyar kormánynak, hanem sokaknak van még vitája. A magát előszeretettel filantrópnak és humánusnak mutató spekuláns tevékenységét korántsem csak Magyarország nézi gyanakvással, Soros már több országban kihúzta a gyufát. Lobbi erejét és politikai hadműveleteit még a legerősebb kormányok is figyelemmel kísérik, Angliától Izraelen át az Egyesült Államokig. Tőlünk nyugatra is kiverte a biztosítékot a napokban, hogy Soros nyíltan pénzeli a Brexit-ellenes kampányt és az Európai Központi Bank vezetőjével találkozott. Soros már nem is leplezi, hogy nyíltan beleavatkozik országok, nemzetek sorsába, gátlástalanul felülírja emberek demokratikusan kinyilvánított akaratát, tévedésnek nevezi a népszavazást, rendszeresen eligazítást tart Brüsszelben és a jelek szerint az Európai Unió bankját is megpróbálja kézi vezérléssel irányítani.

Soros György és birodalmának - maga a spekuláns használja birodalmi jelzőt - tevékenysége egyre több politikai vitákat kavar és ellenséget szerez magának.

Soros az angol választók akaratát is felülírná

Mint ismert Soros az Egyesült Királyságban eleve kétes hírnevet szerzett, miután 1992 szeptemberében bedöntötte az angol fontot, azóta több brit politikus kritizálja tevékenységét. Most azonban újabb haragosokat szerzett. A nemzetközi sajtóban is robbant, hogy Soros nyíltan beismerte, hogy beavatkozik a Brexitbe.

A Financial Times cikke a napokban tudatta, hogy a Brexit-ellenes szervezetek hathetes kampányra készülnek Soros György támogatásával. Soros a Nyílt Társadalom Alapítványokon keresztül 500 ezer font összegű adományt juttatott a Best for Britain nevű Brexit-ellenes csoportnak. Célja, hogy egy második népszavazás eredményeként Nagy-Britannia ne lépjen ki az EU-ból. Soros György szerint tragikus hiba Nagy-Britannia kilépése az Európai Unióból, a brit EU-tagságról tartott népszavazást pedig végzetes tévedés. Soros szerint a népszavazásokon gyakran rossz döntések születnek, mivel „a lelkiismeretlen agitátorok által felheccelt emberek" a referendumokat a pillanatnyi helyzettel szembeni elégedetlenségük kifejezésére használják, a későbbi következmények mérlegelése nélkül.

Az is kiderült, hogy Soros a londoni házában látta vendégül a Brexit-ellenes Best for Britain kampányszervezet vezető személyiségeit, köztük Lord George Malloch Brownt, a szervezet elnökét, aki az ellenzéki brit Munkáspárt korábbi kormányaiban viselt tisztségeket, 2006-ban pedig az ENSZ főtitkár-helyettese is volt. Emellett a kormányzó brit Konzervatív Párt magánszektorbeli adományozói és a Sir Martin Sorrell, a világ legnagyobb reklámcége, a WPP vezérigazgatója is jelen volt a találkozón. A The Daily Telegraph beszámolója szerint a színfalak mögötti találkozón született egy "stratégiai dokumentum", amely szerint a tervezett kampánynak rá kell ébresztenie az országot, hogy a Brexit nem eldöntött tény, és még nincs késő a kilépési folyamat leállításához. A pénzügyi spekuláns elmondta, hogy a következő hat-kilenc hónapban lesz a fordulópont, hogy megpróbálják megfordítani Brexitet. Ennek megfelelően a Best for Britain szervezet felpörgeti kampányát az eddigi lobbitevékenység mellett webes grafikákkal, videókkal, óriásplakát-kampánnyal, képzési találkozókkal, mobiltelefon-alkalmazással és tömegrendezvényekkel is készülnek, többek között egy nagy rock fesztivállal. Ehhez a szociális médiában jártas szakembereket is igazolnak majd, hogy minél hatékonyabb legyen a hónap végén induló kampányuk, hogy egyértelmű és növekvő többségbe kerüljenek a közvéleményen belül a brit EU-tagság megőrzésének támogatói.

A The Guardian cikke szerint Soros alapítványa számos más Brexit-ellenes csoportot is támogatott; többek között a European Movement UK-t 182,000 fonttal és a Scientists for EU-t 35,000 fonttal.

Ám korántsem osztja mindenki Soros nézeteit. A Daily Mail erőteljesen támadó hangvételű cikkben „szennyes pénznek" minősítette a Soros által nyújtott anyagi támogatást, és követelte, hogy Soros György „takarodjon" a brit belpolitikából.

Szó sem lehet második népszavazásról a Brexitről, a 2016 nyarán született döntést nem lehet megmásítani – nyomatékosította Theresa May brit kormányfő a müncheni biztonságpolitikai konferencián. „Az Egyesült Királyságban az embereknek erőteljes meggyőződésük, hogy ha egyszer hoztak egy döntést, akkor a kormánynak nem az a dolga, hogy szembeforduljon velük, és közölje, hogy rosszul döntöttek" – fejtette ki a brit kormányfő arra a kérdésre, elképzelhető-e újabb népszavazás arról, hogy az Egyesült Királyság valóban kilépjen-e az Európai Unióból.

Nigel Farage az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának (UKIP) volt elnöke és a Brexit élharcosa is figyelemmel kíséri Soros angliai tevékenységét. Nemrég egy interjúban kifejtette, hogy Soros nem csak Magyarországnak valós probléma, mert a milliárdos nagy ellensége a nemzetállamnak és a zsidó-keresztény kultúrának. Soha a politika világában nem láttunk még politikai nyomásgyakorló csoportot ennyi pénzzel. Több pénzük van, mint a legtöbb kormánynak - hívta fel a figyelmet a brit politikus, utalva arra, hogy Soros közel 18 milliárd dollárt adományozott Nyílt Társadalom Alapítványának. Nigel Farage üdvözölte, hogy a „Soros-háló" mainstream bemutatását azután, hogy a Telegraph lebuktatta a milliárdos összeesküvését a Brexit ellen. Farage szerint azonban „ez csak a jéghegy csúcsa". Soros összesen 42 alkalommal találkozott az Európai Bizottsággal, és amely listát adott ki arról a 226 EP-képviselőről, köztünk Martin Schulz-cal, akik megbízható szövetségesnek tart.

A Daily Mail arról tudósított, hogy Lord Lamont egykori pénzügyminiszter szerint Soros György a „jog szelleme ellen" cselekszik azzal, hogy szabotálja a Brexitet. Emlékeztetett, hogy külföldi adományozóknak szigorúan megtiltották, hogy támogassák a Brexitet ellenző vagy éppen pártoló csoportokat a népszavazási kampány alatt. Úgy véli, hogy Sorosnak távol kellene tartania magát addig, amíg megegyezés nem születik a Brexittel kapcsolatban.

A Telegraph.co.uk olvasói leveleket is közölt, a levelek mindegyike elítélte Soros Brexit elleni lépéseit. „Önmagában sokkoló volt megtudni, hogy Soros Györgyhöz – aki a múltban komoly gazdasági veszteséget okozott az Egyesült Királyságnak – más nagyon gazdag személyek csatlakoztak, arra törekedve, hogy megváltoztassák a választók Európai Unió elhagyására vonatkozó demokratikus akaratát. Azonban dühössé tett az, hogy megtudtam, hogy egyes parlamenti képviselők is egyesítették vele az erőiket" – jegyezte meg Lord Empey, azaz Reginald Norman Morgan Empey, a levélírók egyike. „Ha Soros a vagyona nagy részét a nacionalizmus elleni küzdelemre és a demokrácia előmozdítására szánta, miért ment szembe ezzel a filozófiával, megkísérelve a demokrácia legtöményebb formájának, a népszavazás eredményének felforgatását?" – tette fel a kérdést egy másik levélíró, Keith Davies. „Mielőtt Soros György és társösszeesküvői alászállnak Guy Fawkes világába, bölcs dolog lenne tőle, ha mérlegelné, hogy a történelem tele van olyan diktátorokkal, akik képtelenek voltak elfogadni a többség akaratát. Bármi legyen az egyéni véleményük, meg kell érteniük, hogy ebben az országban az élet a demokrácián alapul, ahol az emberek akarata uralkodik" – szögezte le egy további levélíró, Stephen Reichwald.

Soros már az Európai Központi Bankon is rajta tartja a kezét

Már az Európai Parlamentben is téma, hogy a Soros vajon miért találkozott a színfalak mögött az Európai Központi Bank vezetésével. A titkos találkozó miatt több EP-képviselő nem tetszését fejezte ki.

A Reuters brit hírügynökség a múlt héten értesült, hogy Soros György még tavaly novemberben találkozott Benoit Coeure-rel, az Európai Központi Bank igazgatótanácsának egyik tagjával, akit az EKB „külügyminisztereként" emlegetnek. A találkozó megtörténtére, csak múlt héten derült fény, Coeure ugyanis ekkor tette közé naplóját. A hírügynökség értesülése szerint a kezdeményező maga Soros volt, és a találkozón jelen volt egy másik EKB-tisztségviselő is. A megbeszélés középpontjában az Unió költségvetése állt, hogy miként lehetne az euróövezetet összeforrottabbá tenni többek közt a közös eurózónás költségvetéssel. Vagyis hogyan lehetne összehozni a gazdasági föderációt, az euróövezeten belül, ami után egyenes út vezet az Európai Egyesült Államokhoz. Az EKB közvetlenül nem szólhat bele politikai reformokba, de pénzügyi tanácsokat adhat kormányoknak és EU-testületeknek. Az EKB nyilatkozata szerint, pusztán elvi kezdeményezések szintjén beszéltek az euróövezet integrációjának elmélyítéséről.

Sokan szeretnék tudni azonban az igazságot a találkozóról. Az Európai Parlamentben is szóba került a magántalálkozó, több képviselő kifejtette, attól tartanak, hogy a pénzember illetéktelenül befolyásol politikailag kényes ügyet. Bernd Lucke német konzervatív képviselő szerint: „törvénybe ütköző, hogy Soros úr saját politikai céljai szolgálatába próbálja állítani az EKB-t." Az olasz Öt Csillag Mozgalom EP-képviselője Marco Zanni azt mondta, hogy az ilyen színfalak mögötti találkozók, amelyeken befolyásos emberek is részt vesznek összeegyeztethetetlenek olyan intézményekkel, amelyek demokratikusnak tartják magukat. Persze akadt olyan EP-képviselő is, aki nem látott kivetnivalót a novemberi találkozóban, a német Sven Giegold - Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselője- úgy nyilatkozott, hogy az euróövezet épségére felügyelő EKB feladatának része találkozni olyan befolyásos emberekkel, akik ugyanarra törekszenek.

Nem ez az első eset, hogy Soros közvetlen instrukciókat ad ahhoz, hogy az EKB, hogy működjön.

2011-ben azzal állt elő, hogy az euróövezet országainak meg kell állapodniuk egy új alapszerződés elveiről, amellyel közös kincstárat hoznak létre az övezet egésze számára. Amíg ez megtörténik, addig a nagy bankokat az Európai Központi Bank (EKB) irányítása alá kell helyezni, 2013 áprilisában a CNBC tévécsatornának adott interjút, ahol azt mondta Európai Központi Bank (EKB) a lassú halálba vezeti Európát azzal, hogy ódzkodik nem konvencionális eszközöket bevetni a gazdaság élénkítésére.