Politikai földrengés zajlik a szomszédunkban

Teljes a bizonytalanság Szlovéniában, ahol nyáron tartanak parlamenti választásokat. Most éppen egy tavaly alakult balközép párt vezeti a közvélemény-kutatásokat, miközben az ellenzéki jobbközép erők most kezdték meg az országos kampányukat. Jelenleg annak van a legnagyobb esélye, hogy egy balliberális irányultságú kabinet folytatja 2018 nyara után is, de hiba lenne leírni a jobboldali pártokat.

Nemcsak Magyarországon, hanem délnyugati szomszédunkban, Szlovéniában is parlamenti választásokat tartanak 2018-ban. Ljubjanában az elmúlt években meglehetősen gyorsan jöttek létre, és tűntek el a pártok a süllyesztőben. Ezek közül volt olyan, amely választást is tudott nyerni (a Pozitív Szlovénia nevezetű alakulat 2011-ben), de amilyen gyorsan felemelkedett, olyan gyorsan el is tűnt az alakulat. 2014-ben is egy újonnan alakult párt győzött (Modern Középpárt – SMC), most is hasonló jelenséget láthatunk a választások előtt.

Borut Pahor nehezen nyert

A szlovén belpolitikai fejlemények megértéséhez egy kicsit vissza kell lépnünk az időben. Tavaly elnökválasztást tartottak Szlovéniában. A voksolás legfőbb esélyes Borut Pahor hivatalban lévő államfő volt, és nem sokan tettek arra, hogy bárki is meg tudja szorítani a politikust. Marjan Sarec, Kamnik polgármestere azonban az újdonság varázsával hiteles kihívójává vált Pahornak. A második körben csupán öt százalékponttal kapott ki Sarec, és a sikerén felbuzdulva bejelentette, hogy új pártot alapít és elindul az idei országgyűlési választáson.

Sarec alakulata (LMS) egyből az élre ugrott az elnökválasztást követően, azonban decemberben és januárban újra a Janez Jansa vezette jobbközép Szlovén Demokrata Párt (SDS) vette át a vezetést. Az LMS februárban ismét előzött, és a szavazatok 22-26 százalékára számíthatna, ha most rendeznék a választásokat. Azonban mivel a választásokat csak júliusban rendezik majd, így addig még meglehetősen sok minden változhat. A párt győzelmét biztosra venni meglehetősen nagy dőreség lenne.

Nincsen lehetetlen

A választás végeredményét nemcsak azért nehéz megjósolni, mert még több hónap van hátra a kampányból, hanem azért is, mert a szlovén pártrendszer meglehetősen töredezett, nincsenek stabil erők. 2014-ben a választásokat követően hárompárti koalíció alakult az SMC vezetésével. Az azóta hivatalban lévő koalíciós kormány tagjai a Szlovén Nyugdíjasok Demokratikus Pártja (Desus) és a Szociáldemokraták (SD). A mostani erőviszonyokat figyelembe véve,ez a koalíció nagy valószínűséggel nem tud majd többséget szerezni.

Az SMC 2014-ben a szavazatok 35 százalékával diadalmaskodott, de most csupán 10 százalékra számíthat. A Miro Cerrar miniszterelnök által vezetett párt, így tehát csak abban reménykedhet, hogy egy következő kormánykoalícióba sikerül bekéredzkednie. Mivel az LMS a felemelkedését a vezető kormánypárttal való elégedetlenségnek köszönheti, így meglehetősen furcsa lenne, ha a választások után a két párt koalíciót kötne, de,mint tudjuk, a politikában nincsen lehetetlen.

Az újonnan alakult LMS alapvetően egy balközép irányultságú párt, így a leendő koalíciós társai is erről a térfélről érkezhetnek. Jó esélye van a szocdemeknek, hogy a következő kormánynak is a tagjai lesznek, valamint a nyugdíjasok pártja is reménykedhet. Még a legutóbbi választáson került a törvényhozásba a radikális baloldali Levica nevezetű alakulat, de velük nem valószínű, hogy szívesen koalícióra lépnének a balközép alakulatok.

Nehéz helyzetben Jansa-pártja

A mostani pártkeringő során a legnehezebb helyzetbe a legnagyobb ellenzéki párt, az SDS került. A jobbközép párt 2015 végétől egészen mostanáig magabiztosan vezette a felméréseket, és úgy tűnt, hogy akár egy koalíciós társsal meg tudja szerezni a kormányalakításhoz szükséges többséget. A politikai erőviszonyok az elmúlt hónapokban azonban számukra nagyon kellemetlen módon rendeződtek át, aminek az egyik oka, hogy az elnökválasztáson a jelöltjük csupán 13,68 százalékot ért el.

Az SDS, hogy kifogja a szelet az új politikai erő vitorlájából,árnyékkormányt hozott létre, majd pedig „Neked” címmel kampányt indított. A párt a vidéki szavazók megszólítására törekszik többek között olyan programelemek népszerűsítésével, mint az élelmiszerbiztonság minél nagyobb érvényesítése. A pártnak szüksége is van a falusi szavazók megszólítására, mivel Sarec új alakulata pont ebben a szegmensben ért el áttörést. Azt persze nem tudjuk még megmondani, hogy ez mennyire lesz tartós.

Új programot hirdettek a kereszténydemokraták

A szintén ellenzéki Új Szlovénia kereszténydemokrata párt is belekezdett a kampányába. A párt megpróbál minél több civil szervezettel egyeztetni, valamint helyi vállalkozókkal, hogy hiteles alternatívát nyújtsanak a mostani balközép kabinettel szemben. Új programjuk lényege, hogy növelnék a fizetéseket a gazdaság különféle ágazataiban, és olyan egészségügyi rendszer felépítését szeretnék, amely mindenki számára lehetővé teszi a gyors kezeléseket. A párt kormányra kerülve azt ígéri, Szlovénia az életminőség szempontjából a mostani 36-ról a 15. helyre lép előre. Emellett csökkentenék az államadósságot és enyhítenének a vállalkozások terhein.

A kampány tehát még csak most kezdődik, kormányváltás biztosan lesz, csak a fő kérdés, hogy a mostani balliberális kabinet helyett egy jobbközép pártokat is magába foglaló koalíció érkezik-e, vagy pedig más erőviszonyok mellett a baloldali alakulatok hatalmon maradnak. Egyelőre úgy néz ki, hogy a jobboldali pártok továbbra is ellenzékben maradnak, de a szlovén politikai élet gyors változásait figyelve, júliusig még minden akár kétszer is a feje tetejére állhat.