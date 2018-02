Rosendo Rodriguez megerőszakolt és brutálisan agyonvert egy terhes prostituáltat 2005-ben a texasi Luddockban, egy szállodai szobában. Halálos ítéletének végrehajtását március 27-re tűzték ki.

A Houston Chronicle híradása szerint a most 37 éves Rosendo Rodriguez védőügyvédje, Seth Kretzer kedden több fellebbezést is benyújtott. Véleménye szerint ezek felülvizsgálata szükségessé teszi a március 27-re kitűzött kivégzés elhalasztását. A vádlott még 2005-ben megerőszakolt és agyonvert egy terhes prostituáltat, akinek holttestét egy bőröndbe gyömöszölte és kivitte a városi szeméttelepre.

Rosendo Rodriguezt a bíróság halálra ítélte, de védőügyvédjének álláspontja szerint az áldozat boncolását végző orvos több szakmai hibát is elkövetett. Ezen kívül azzal vádolja a kerületi ügyészt, hogy visszatartott bizonyos információkat. Seth Kretzer egy 1963-as legfelsőbb bírósági ítéletre hivatkozott, amely előírja az ügyészeknek, hogy a per során azokat a bizonyítékokat is a bíróság elé tárják, amelyek a vádlott bűnössége ellen szólnak. Matt Powell kerületei ügyész a védőügyvéd felvetéseit nyersen és egyszerűen „ostobaságoknak" nevezte, amik csak arra szolgálnak, hogy sikerüljön elodázni a kivégzés időpontját.