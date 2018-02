Folytatódik az Ökumenikus Segélyszervezet visszatelepülő keresztényeket segítő programja Irakban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatta segélyprogramhoz a Magyarországi Evangélikus Egyház is csatlakozott.

A napokban érkezett vissza Irakból az Ökumenikus Segélyszervezet küldöttsége. Bálint Gábor, a szervezet nemzetközi programjainak vezetője február 26-án sajtótájékoztatón számolt be a helyszínen szerzett tapasztalatairól, kiemelve a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával közelmúltban elindított segélyprogram fejleményeit. A Hungary Helps Program keretében megvalósuló 500 millió forint értékű magyar segélyprogram célkitűzéseihez csatlakozott a Magyarországi Evangélikus Egyház is. A gyülekezeti adományokból összegyűlt 15 millió forintot a sajtótájékoztatón Fabiny Tamás adta át. Az elnök-püspök kiemelte: egyháza elkötelezett a rászorulók helyben történő megsegítése, különösen is az üldözött keresztények támogatása mellett.

„Keep the hope alive!" - azaz Tartsd életben a reményt! – utalt vissza Bálint Gábor Emanuel Youkhana, a keresztény alapokon működő egyik legnagyobb iraki partnerszervezet (CAPNI) vezetőjének egy korábbi budapesti sajtótájékoztatón elhangzott mondatára. Hangsúlyozta: a házak, iskolák újjáépítése mellett most talán még fontosabb a visszatérő családok reményének megőrzése, a visszatérők lelki támogatása.

A segélyszervezet nemzetközi programjainak vezetője beszámolójában elmondta: „A tervezés időszakán túl megkezdődött a KKM által támogatott segélyprogram gyakorlati megvalósítása. Fő célkitűzés, hogy az elüldözött emberek visszatelepüljenek és helyben építsék újra életüket.

A segélyprogram kiemelt helyszínén, a hatvanezres Bashikába harmincezren már visszatértek. Az oktatás javarészt újraindult, de az iskolák épületei még romosak, háborús sérülésektől sújtottak, s komoly felújítást igényelnek. Számos templom, egyházi épület semmisült vagy rongálódott meg súlyosan. Bár több üzlet megnyitott már, de a teljes, a mindennapi megélhetést biztosító kiskereskedelem helyreállítása még messze van. Az Ökumenikus Segélyszervezet nem csupán házakat, intézményeket újít fel, hanem közösségeket szeretne építeni, az élet újraindításához szeretne nagymértékben hozzájárulni.

Ezt kívánja támogatni a Bashika városban létrehozott Visszatelepülőket Segítő Központ programjával is, melynek első fázisában 30 magánház és egy iskola felújításával, a 2500 embert ellátó vízhálózat helyreállításával, valamint emellett pszichoszociális szolgáltatásokkal segítenek.

A segélyprogram Az Ökumenikus Segélyszervezet 2003-ban indította első iraki segélyprogramját, az Iszlám Állam 2014-es térnyerését követően pedig rendszeres segélyakciókat hajtott végre a háború elől menekülő családok támogatására. A segélyakciók által támogatott üldözött kisebbségek közül kiemelkednek a keresztény közösségek, akik legtöbb esetben néhány nap leforgása alatt kényszerültek elhagyni a korábbi lakhelyüket.