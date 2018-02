Teljhatalmat kaphat a kínai elnök?

A Kínai Kommunista Párt Központi Bizottsága (KB) az javasolta, töröljék az alkotmány azon bekezdését, amely kimondja, hogy egy személy csak két ötéves ciklus erejéig tölthet be államfői tisztséget.

Ez a módosítás Hszi Csin-ping jelenlegi elnök hatalmát betonozná be. Őt 2013-ban választották meg először a tisztségre, a mostani törvények értelmében 2023-ig maradhatna hivatalában. 2008-2013 között egyébként a Kínai Népköztársaság alelnöke volt, írja az AFP.

A Központi Bizottság egy „Hszi Csin-ping-doktrínát" is be szeretne iktatni az alkotmányba. Még nem lehet pontosan tudni, hogy ez mire vonatkozik, de ennek köszönhetően a kínai államfő olyan befolyásra lehet szert, mint Mao Ce-tung óta egyetlen elnök sem. Mao 1976-ban bekövetkezett halála után kollektív vezetése volt az országnak, ennek a korszaknak most lehet vége.

Kína parlamentjének, az Országos Népi Gyűlésnek a tavaszi ülésszaka március 5-én kezdődik, várhatóan már azon a héten megvitatják a javaslatot.

Az állampárt Központi Bizottságának a tanácskozására szintén március 5-én kerül sor, a 200 tag akkor határoz majd Hszi Csin-ping második elnöki mandátumának a megkezdéséről, ami gyakorlatilag biztosra vehető.

Őt először 2012-ben választották meg a Kommunista Párt főtitkárának, tavaly októberben pedig újraválasztották.

Ekkor a párt chartájába egy új doktrínát is beiktattak, ami a szocializmus kínai megvalósításáról szól.

Ilyen jellegű módosítás Mao kora óta nem történt.