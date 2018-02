Brutálisan megöltek egy szlovák újságírót és a menyasszonyát

A galántai járásban található Nagymácsédon, saját családi házában gyilkolták meg a hétvégén Ján Kuciak oknyomozó riportert és 27 éves menyasszonyát. A fiatal újságíró főleg kormányközeli vállalkozók adócsalás-gyanús ügyeivel foglalkozott - olvasható a dennikn.sk hírportálon.

A 27 éves Ján Kuciakot és barátnőjét vélhetőleg csütörtök éjszaka és vasárnap hajnal között gyilkolták meg ismeretlenek a pár nagymácsédi otthonában.

A kiemelt ügyet a Szlovák Nemzeti Nyomozóhivatal (NAKA) átvette a járási rendőrségtől.

A Nemzeti Nyomozóhivatal különösen súlyos bűncselekmény, kettős gyilkosság ügyében megkezdte a nyomozást. A munkatársaink még helyszínelnek, a körülményekre való tekintettel később adunk bővebb tájékoztatást

- nyilatkozta hétfő reggel a SME c. napilapnak Peter Hrasko, a NAKA vezetője.

Délelőtt Tibor Gaspar, szlovák országos rendőrkapitány számolt be az eddig feltártakról.

A fiatal párt egy-egy lövéssel ölték meg. Az újságírót mellbe, menyasszonyát pedig fejbe lőtték.

A rendőröket a meggyilkolt fiatal nő édesanyja riasztotta vasárnap este pár perccel féltíz után, azzal hogy sem a lányát sem annak párját napok óta nem tudja elérni telefonon. A rendőrök vasárnap este féltizenegykor a tűzoltók segítségével jutottak be a családi ház, egyébként belülről bezárt bejárati ajtaján.

A helyszínen fegyvert nem találtak, a fiatal pár utoljára csütörtök este adott megáról életjelet. Az országos főkapitány azt is bejelentette, hogy egy különleges rendőri nyomozócsoportot állítottak rá az ügyre, amely "hajtóvadászatot" indított a tettesek felderítésére.

Északi szomszédunknál óriási közfelháborodást váltott ki az eset. A Facebookon március 13-ra Pozsonyban Kuciak-emlékmenet szervezésébe kezdtek, és pár óra alatt már több ezren csatlakoztak a kezdeményezéshez. A szlovák államfő, a miniszterelnök és a házelnök is részvétet nyilvánított a hozzátartozóknak. Az összes politikai párt közleményben ítélte el a példátlannak titulát brutális kettős gyilkosságot.

Robert Kalinák belügyminiszter lemondta mára tervezett vidéki útját, és hétfő délben Robert Fico kormányfővel, a szlovák titkosszolgálat (SIS) vezetőjével és az országos főügyésszel válságértekezletet tartottak.

A meggyilkolt újságíró leginkább a nagyobbik kormánypárthoz, a Smerhez közeli üzletemberek adócsalás-gyanús ügyeivel foglalkozott. Utolsó cikke a neves építési vállalkozó Marián Kočnerról, illetve annak a Five Star Residence komplexumának átruházása körüli gyanús ügyleteiről szólt.

A lakópark körül, amelyet az úgynevezett "Bašternák-ügy" miatt már nemcsak a sajtó, de a rendőrség is vizsgált, Ján Kuciak szerint legalább 10 millió eurós (3 milliárd forint) adócsalás lehetett.

Az aktuality.sk portál, amelynek Ján Kuciak is dolgozott, az ügyben pár hónapja több gyanús, öt cég közötti tranzakcióról számolt be.

Az építési vállakozó ellen Kuciak, aki egyébként a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Újságíró Karának doktorandusz hallgatója volt, halálos fenyegetés miatt tavaly szeptemberben feljelentést is tett a rendőrségen.

Megkereslek te mocsok, és gondom lesz nemcsak rád, de a szüleidre és a hozzátartozóidra is!

- olvasható a fenyegetés a rendőrségi jegyzőkönyvben.

Az újságírógyilkosság nem példátlan az újkori Szlovákia történetében. 10 éve Pavol Rýpal oknyomozó riporter tűnt el nyomtalanul, aki hosszú ideig írt a szlovák alvilág ügyeiről. Több médiának, köztük a köztévének, a Markíza kereskedelmi tévének, a Reflexnek és a Plusz 7 nap lapoknak is dolgozott. 2015-óta eltűntként tartják nyilván a Hospodárske Noviny c. gazdasági napilap riporterét, Miroslav Pejkot is.