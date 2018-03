Alkotmányellenesnek minősítették a kisebbségi nyelvtörvényt Ukrajnában

Az ukrán alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait kiszélesítő, 2012-ben életbe lépett nyelvtörvényt - tette közzé szerdán hozott döntését honlapján a testület.

Az alkotmánybíróság indoklása szerint a jogszabály azért alkotmányellenes, mert azt annak idején a házszabály megsértésével fogadta el a törvényhozás.

A testület döntése nyomán a nyelvtörvény hatályát veszti - mutatott rá a sztrana.ua hírportál.

A most alkotmányellenessé minősített nyelvtörvény kibővítette a nemzeti kisebbségek addigi nyelvhasználati jogát azzal, hogy a kisebbségek hivatalosan is használhatják anyanyelvüket is mint regionális státusú nyelvet azokban a közigazgatási egységekben, amelyekben arányuk eléri a 10 százalékot.