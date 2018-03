Saját ágyában, a férje mellett erőszakolt meg egy terhes nőt egy migráns

A börtönben fog meghalni az az afgán migráns, aki egy terhes nőt a saját ágyában erőszakolt meg Leedsben, Nagy-Britanniában. Életfogytiglani börtönt kapott.

Aryan Rashidi két évvel ezelőtt, illegálisan érkezett Nagy-Britanniába. Egy kamion ponyváját felvágta, bemászott, és így jutott be az országba. (A migránsok korábban magyar kamionosokat is megtámadtak, tönkretették a kamiont, vagy megverték a sofőrt.)

Az akkor magát 15-16 évesnek mondó migráns Leedsbe került. Egyik éjszaka a csendes kertvárosi részhez ment, bemászott egy kertbe, és észrevette, hogy a fürdőszobaablak nyitva van. Bemászott, egészen a hálószobáig ment. Az ágyban egy házaspár aludt.

A francia hírtelevíziók szerint az alvó férjet leütötte, majd a mellette fekvő, egyébként terhes feleségét megerőszakolta. Majd elmenekült.

Az angol rendőrség később elfogta, és most elítélték. Életfogytiglani börtönt kapott. A tárgyaláson szakértők megállapították, hogy legalább 22 éves, vagyis - ahogy a migránsok nagy többsége - ő is hazudott a koráról. Az is kiderült, hogy nem ez volt az első brutális támadása: nem sokkal korábban szintén a nyitott ablakon keresztül mászott be egy házba, ahol egy, a férjével és gyermekével alvó anyukát próbált megerőszakolni. Akkor azonban a nő felébresztette a férjét, aki elkergette Rashidit. Az afgán migráns még a cipőjét is elhagyta.

A második erőszaknál már leütötte a férjet, hogy ne tudjon közbeavatkozni. A brutális erőszak után a rendőrség a térfigyelő kamerák felvételei alapján kapta el Rashidit, ekkor derült ki, hogy ő követte el az első támadást is (megtalálták az ujjlenyomatait).

A megtámadott családot azóta is pszichiáterek kezelik, és elköltöztek a békés kertvárosból. Azt mondták a bíróságon, hogy sohasem tudnák magukat ott biztonságban érezni.