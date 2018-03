Hét ember őrizetben a brutális szlovák kettős gyilkosság után

Nagyszabású razziába kezdett Kelet-Szlovákiában a rendőrség pár nappal azután, hogy nagymácsédi családi házukban kivégezték Ján Kuciak oknyomozó újságírót és menyasszonyát. Az aktuality.sk volt munkatársának tegnap jelentették meg utolsó cikkét, amelyben részletesen feltérképezte az olasz 'Ndranggheta maffiaszervezet szlovákiai piszkos ügyeit, illetve annak szlovák kormánykörökhöz közeli állítólagos kapcsolatait.

A kelet-szlovákiai Tőketerebesen és Nagymihályban a razziát, házkutatásokat személyesen Tibor Gaspar, szlovák országos rendőrfőkapitány irányította.

Az utolsó tényfeltáró cikkben név szerint említett, bűnbanda-vezérnek titulált Antonino Vadala és társai után kutattak.

Elsőként csütörtök reggel a terebesi Rózsa u. 12 szám alatti családi házát kutaták át tüzetesen a szlovák nemzeti nyomozóhivatal (NAKA) munkatársai.

Hogy mit találtak a házban, arról nem számoltak be, annyi viszont kiszivárgott, hogy az ott lakó "főnök" öccsét Sebastianot bevitték a NAKA emberei. Majd nem sokkal később Nagymihályban megtalálták az elsőszámú gyanúsítottat Antonino Vadalát is, és jöttek sorba, azaz ment előzetesbe a másik testvér Bruno, és több unokatestvér és távoli rokon is.

A razziát személyesen irányító Tibor Gaspar, szlovák országos rendőrkapitány, aki korábban azt mondta a szlovák sajtónak, hogy majd akkor mond le, ha "elérkezettnek látja az idejét", Kassán tett szűkszavú nyilatkozatában megerősítette, hogy csütörtök délelőtt 7 embert helyeztek előzetes letartóztatásba.

Újságírók azt is megtudták, hogy múlt péntek este az egyik nagymácsédi lakos a faluban egy gyanús, feketébe öltözött idegen férfira lett figyelmes, aki Ján Kuciak családi házának közelében több kerítésen is átmászott.

Ezt az országos rendőrparancsnok nem erősítette meg, de azt elárulta, hogy egy másik kábítószeres ügy kapcsán a rendőrség látókörébe került két "alvilági figura", akik a múlt hétvégén telefonon arról egyeztettek valakikkel, hogy felfegyverkezve Nagymácsédra tartanak.

Ján Kuciak oknyomozó riporter és mennyasszonyának vérbefagyott holttestét vasárnap éjszaka találták meg otthonukban a rendőrök, miután a lány anyja jelentette, hogy napok óta egyiküket sem tudja elérni telefonon. Kuciakot már tavaly ősszel is életveszélyesen megfenyegette egy Marián Kocner nevezetű szlovák építési vállakozó, akinek korábban adócsalási ügyeiről írt Ján.

A fiatalember akkor életveszélyes fenyegetés miatt feljelentést is tett a pozsonyi rendőrségen, de ügyével nem foglalkoztak komolyan, két hónap után bűncselekmény hiányában lezárták az ügyet.

Mint az szerdán kiderült (tegnap hozták nyílvánosságra Ján Kuciak utolsó, terjedelmes tényfeltáró cikkét) a meggyilkolt újságíró hazai, cseh és olasz kollégákkal már hónapok óta dolgozott egy nagy leleplező cikken, amely Szlovákiát, azon belül főleg Kelet-Szlovákiát a 2000-es évek óta folyamatosan behálózó olasz maffiabanda, az 'Ndrangheta "ügyködéseiről hivatott lerántani a leplet", és annak a kiterjedt kormányközeli kapcsolatairól is részletesen beszámolt. A most előzetesbe került Antonino Vadala és társai 2003-ban települtek át Szlovákiába, és kezdtek különféle "vállalkozásokba" főleg az ország keleti régióiban, elsősorban mezőgazdasági és energetikai szektorokban.

Az iromány szerint az elmúlt 10-15 évben kiváló kapcsolatokat építettek ki a nagyobbik kormánypárt, a Smer - SD-vel , és hatalmas, több tízmillió eurós uniós pályázatokat nyertek zsinórban.

A többi között napkollektorokban is nagyban utaztak. Ján Kuciák írásában feltárta az "olasz vállalkozók" és a pozsonyi kormányhivatal közötti konkrét kapcsolatokat is.

Az egyik kúlcsfigura a most mindössze 28 éves Mária Trosková egykori playmate, aki pár év alatt komoly karriert futott be.

Már 8-10 éve közös vállakozásai voltak Antonio Vadalával. Mária korábban volt a Dzurinda-kabinet gazdasági miniszterének aszisztense is, majd annak a Viliam Jasan Smer-es képviselőnek is, aki egészen tegnapig a szlovák kormányhivatal nemzetbiztonsági részlegét irányította.

Mária három éve feljebb lépett, és Robert Fico szlovák miniszterelnök saját főtanácsosává nevezte ki.

A legnagyobb szlovák ellenzéki pártok már napok óta követelik Fico első helyettesének, Robert Kalinak belügyminiszternek és Tibor Gaspar, szlovák országos rendőrfőkapitány lemondását.

Mindenesetre tegnap a pozsonyi kormányhivatalból távozott a Ján Kuciak által megnevezett , a szlovák sajtó által maffiakapcsolatokkal megvádolt két összekötő, Mária Trosková és Viliam Jasan is. Igaz, közleményükben azt is leírták, hogy csak átmenetileg távoznak az ügy kivizsgálásáig, elsősorban annak érdekében, hogy személyükkel ne élhessen vissza az ellenzék a "kormányfő elleni politikai harcban".

Azonban még előtte az újságíró meggyilkolási ügye kapcsán lelkiismereti okokból lemondott Marek Madaric, szlovák kulturális miniszter. Robert Fico szerda este a pozsonyi kormányhivatalban rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, ahol ugyan az újságírók nem kérdezhettek, de a következőket közölte velük:

Az ellenzék számára két ember halála politikai eszközzé vált. Olyanná, amellyel ki akarja hajtani az embereket az utcára, hogy megszerezze a hatalmat. Arra ugyanis nem képes, hogy demokratikus parlamenti választásokon szerezze meg - mondta Robert Fico, aki szerint az ellenzék 2006 óta nem tudott egy választást sem megnyerni, és most nincs szüksége bizonyítékokra, mivel nyomozónak, ügyésznek és bírónak érzi magát egy személyben.

A szlovák kormányfő továbbá megjegyezte: az ilyen stílusú politizálásnak nem lehet más eredménye, mint a szlovák társadalom destabilizálása és az állam szétverése.

Ficóra vélhetően továbbra is nehéz napok várnak, tekintve, hogy az ellenzék várhatóan fokozódó nyomásgyakorlása mellett azzal is számolnia kell, hogy péntek délután 5 órára több szlovákiai városban is demonstrációkat, felvonulásokat jelentettek be, a meggyilkolt újságíróra való megemlékezésként.