Nézze már, hogy vigyorgott a szatír, amíg el nem kapták!

Nem sokáig örülhetett annak, hogy szélesebb közönségnek fedhette fel kétes sikerű bájait az 50 éves George Matias, a New York Post szerint ugyanis a rendőrök elfogták és közszeméremsértéssel vádolták meg. Még február 23-án mutogatta magát délelőtt fél tízkor az utastársainak, akiknek vélhetően nem lett különösebben felemelő a napjuk a szatír láttán. Ő viszont kifejezetten örült a figyelemnek, amikor az egyik felháborodott utas fotózni kezdte, integetett és vigyorgott a kamera felé. Ennek az eredményét láthatják most önök is: