Miért nem tudja elengedni Czeglédy Csaba kezét az ellenzék?

Czeglédy Csaba ismét börtönben. A hatmilliárdos költségvetési csalással gyanúsított ügyvéd egy napig mászkálhatott szabadon, mert a demokrácia törvényeit kijátszva, trükkösen elérte, hogy mint képviselőjelöltet ki kelljen engedni. Nyolc és fél hónapot volt addig börtönben. Miután kiszabadult, a legfőbb ügyész a mentelmi jogának az ismételt felfüggesztését kérte, és a választási bizottság fel is függesztette. Ezután vitte vissza a NAV a börtönbe Czeglédyt. A szombathelyi ügyvéd a gyanú szerint diákok százait csapta be, nem fizette ki nekik a munkabérüket. Korábban, egy más ügy miatt, jogerősen börtönre is ítélték. És egy ilyen embert véd az ellenzék. Evidens a kérdés: miért?

Ha a politikai racionalitást nézzük, egy normális politikus nemhogy nem védené, hanem a nevét is elfelejtené egy bűnözőnek. Czeglédy Csaba saját magát egy elvált gyereknek írta le, aki félig MSZP-s, félig DK-s. Ezúttal igazat mondott Czeglédy, hiszen közös MSZP-DK-s önkormányzati képviselő Szombathelyen (sőt, az asszonyverő Juhász Péter pártja, az Együtt is támogatta), és több, MSZP-s és DK-s ügyben dolgozott ügyvédként. Botka László és Gyurcsány Ferenc is használta.

Czeglédyt öt héttel a választások előtt, szemben tehát a józan ésszel, az ellenzék védi, ajnározza. Pénteken az ATV-ben Gőgös Zoltán, az MSZP elnökhelyettese keményen kiállt mellette. Ártatlannak nevezte. Később Gréczy Zsolt, a DK szóvivője még jobban védte Czeglédyt, szintén az ATV-ben.

Azon persze meg sem lepődtünk, hogy Czeglédy első útja a börtönből Simicska Lajos tévéjébe vezetett, ahol Kálmán Olga komikusan hízelgett neki, sanyarú sorsáról érdeklődött, és mindenfajta kontroll nélkül hagyta összevissza beszélni a börtönből érkezett ellenzéki politikust. Szintén Simicska tévéjében a Népszava kirúgott főszerkesztője, Németh Péter egyenesen azt követelte az ellenzéki pártoktól, hogy lépjenek vissza Czeglédy Csaba javára. Németh Péterbe is ennél több politikai racionalitás szorult, pontosan tudja, hogyha egy bűnöző indulna a kormánypárti jelölttel szemben, a Fidesz nagyjából 95 százalékot szerezne az adott választókörzetben. Mégis erről beszélt. Németh Péter maga is aktív politikus, szóvivője egy baloldali, ellenzéki összeborulást támogató mozgalomnak. Egyik közeli családtagja pedig a reménytelenség listavezetőjeként becézett Karácsony Gergely egyik embere. Vagyis, Németh Péter nem véletlenül hízelgett Czeglédynek. Tudja, ez kötelező - valamiért - az ellenzéki oldalon.

És akkor még nem beszéltünk a bukott miniszterelnökről, Gyurcsány Ferencről. Ő válaszolt Budai Gyula fideszes képviselőnek, aki felszólította az ellenzéki pártokat, nyilatkozzanak: találkoztak-e, kapcsolatba kerültek-e Czeglédyvel az alatt az egy nap alatt, amíg szabadon mozoghatott. A válasza pedig az volt, hogy igen. Vagyis, bevallotta, hogy kapcsolatba lépett vele. Mi lehetett ilyen sürgős, miért kellett rögtön Gyurcsánynak beszélnie Czeglédyvel? És miért kellett Gyurcsánynak ország-világnak deklarálnia, hogy Czeglédy számíthat rá? Miért üzente, hogy "harcolj, Csaba"?

És akkor itt van a tüntetés. Lendvai Ildikó egykori MSZP-elnök, Mécs Imre volt SZDSZ-es és MSZP-s képviselő és mások tüntetést szerveznek egy bűnöző mellett. Öt héttel a választás előtt.

Persze, csak első ránézésre mondhatjuk, hogy elment az eszük. Nyilvánvalóan racionális okok húzódnak meg az irracionálisnak tűnő támogatás mögött. Valamiért félnek Czeglédy Csabától.

Félnek, hogyha Czeglédy nem reménykedhet abban, hogy számíthat az ellenzékre, akkor majd megszólal. Beszélni fog. Róluk.