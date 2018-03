Fico: A szlovák államot destabilizálni akarják

A szlovák állam teljes destabilizációjára tett kísérletnek nevezte Robert Fico szlovák miniszterelnök hétfőn, ami Ján Kuciak tényfeltáró újságíró és barátnője "meggyilkolása után történt".

A kormányfő erről azzal összefüggésben beszélt a sajtónak a pozsonyi kormánypalotában, hogy Andrej Kiska szlovák államfő vasárnap az újságíró-gyilkosság után az országban kialakult "feszült helyzetre" hivatkozva javaslatot tett a kormány széles körű átalakítására vagy előrehozott választások kiírása. A miniszterelnök még vasárnap elutasította Kiska javaslatát, azt a demokratikus választási eredmények megtagadásának minősítve.

Robert Fico hétfőn megismételte azt a vasárnapi kijelentését, miszerint ezzel a javaslattal az elnök "az ellenzék oldalára állt, amely államcsínyt akar", valamint választ követelt arra is, hogy miről beszélt Kiska tavaly szeptemberben New Yorkban Soros Györgynél tett látogatásán, amelyen a szlovák diplomácia képviselői nem vettek részt.

A szlovák miniszterelnök Andrej Kiska vasárnapi beszédére utalva leszögezte: elfogadhatatlan, hogy valaki azt mondja, mindegy, mi volt a gyilkosság indítéka. Kiska beszédében azt mondta, hogy bármilyen indítéka volt is a gyilkosságnak, még ha "véletlen indíték" is, az akkor is a "szlovák valóságot" tükrözi.

"Két héttel ezelőtt az elnök úr azt mondta, kitűnő úton van az ország, és azt sikertörténetnek nevezte (...), most pedig úgy beszél az országról, ahol senki nem hisz senkinek, és a hatalom arroganciája van jelen" – mondta Robert Fico, megjegyezve: szerinte Kiska előzőleg el sem olvasta azt a nyilatkozatot, amelyet vasárnap felolvasott. Hozzátette: neki nem mindegy, mi volt a gyilkosság indítéka, mert ha az az újságíró munkájával volt összefüggésben, akkor a demokrácia elleni támadásként kell értelmezni, de ha más állt mögötte, azt is ki kell vizsgálni.

Ezzel összefüggésben Robert Fico rámutatott: a gyilkosság után történt események "valamit jeleznek", "sajátos kézjegyeik" vannak.

Ami az újságíró és barátnője meggyilkolása után történt, azt jelzi, hogy kísérlet zajlik az állam teljes destabilizációjára, próbálkoznak vele, és efelől nem kell, hogy kétségeink legyenek – szögezte le Robert Fico.

Kiska előző nap arról is beszélt: tárgyalásokat akar kezdeni a politikai pártokkal arról, hogyan képzelik el az ország jövőjét. A megválasztása óta Robert Fico politikai ellenlábasának számító államfő ezt azzal indokolta, hogy vasárnap beszélt a kormányfővel, és az egyeztetés során világossá vált, hogy a helyzet rendezéséről különbözőek az elképzeléseik.

Fico most rákérdezett: milyen okból találkozott Andrej Kiska tavaly szeptemberben New Yorkban Soros Györggyel, és arra is, hogy mi volt a találkozó témája.

"Kérdem én, miért nem vitt magával erre a találkozóra senkit a külügyminisztériumból" – hangoztatta Robert Fico, hozzáfűzve: egyértelmű magyarázatot akar arra, hogy mi volt a találkozó értelme, és arra is, hogy az államfő miért nem a kialakult feszültség lecsillapításáért tesz, ahelyett, hogy kijelentéseivel hozzájárul a destabilizációhoz.

Robert Fico bejelentésére Andrej Kiska a szóvivőjén keresztült reagált, aki a Sita szlovák kereskedelmi hírügynökségnek azt írta: az, hogy összeesküvés-elméletek terjesztésével próbálja elterelni a figyelmet, a kormányfőt nem menti fel a felelősség alól, hogy megoldja a mély politikai válságot vagy helyet engedjen annak, aki erre képes. Igor Matovic, a politikailag nehezen meghatározható, ellenzéki Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) mozgalom elnöke reakciójában azt mondta: Ficonak nem fog segíteni, bárkit is próbál bűnösnek feltüntetni, mert ezzel csak magára és közeli embereire hívja fel a figyelmet mint Kuciak meggyilkolásának "lehetséges megrendelőire."

A pozsonyi törvényhozás legerősebb ellenzéki pártja, a liberális Szabadság és Szolidaritás képviselője, Lucia Duris Nicholsonová Facebook-bejegyzésében "rémültnek és beszámíthatatlannak" nevezte a kormányfőt, párttársa, Lubomír Galko pedig azt írta: Fico "bolondokházába kerüléssel akarja kikerülni a börtönt." A Most-Híd nyilatkozatában "érthetetlennek és elfogadhatatlannak" minősítette a kormányfő szavait, akit felszólított, hogy kijelentéseivel ne tegye lehetetlenné a kormány átalakításáról folytatandó tárgyalásokat.

Ján Kuciak meggyilkolásának ügye és annak állítólagos összefüggései az utóbbi napokban az ellenzéki pártok Robert Fico kormányával szemben folytatott politikai küzdelmének központi témájává változtak.

A gyilkosságra hivatkozva lemondott Marek Madaric kulturális miniszter, amit követően bizonytalanná vált a hármas kormánykoalíción belüli helyzet is. A legkisebb koalíciós párt, a Most-Híd csütörtökön lemondásra szólította fel a belügyminisztert és az országos rendőrfőkapitányt, és cselekvésre kérte a legnagyobb kormánypártot, a Fico vezette Irány-Szociáldemokráciát.