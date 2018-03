7 millió dolláros büntetést kapott Amerika legutáltabb embere

Több mint 7,3 millió dollár (1,8 milliárd forint) büntetést szabott ki hétfőn az illetékes bíróság a tavaly csalás miatt elítélt Martin Shkreli gyógyszeripari befektetőre, akit gyakran Amerika legutáltabb embereként emlegetnek.

A 34 éves New York-i üzletembert, aki azzal vált hírhedtté, hogy egyetlen éjszaka alatt 5000 százalékkal emelte meg egy életmentő HIV-gyógyszer árát, 2017-ben ítélték el biztosítási csalás miatt, ám 5 millió dollár óvadék ellenében szabadlábon lehetett volna az ítélethirdetésig.

Ezt azonban egy szövetségi bíró nem sokkal később visszavonta, miután az üzletember – állítólag csak tréfából – ötezer dollárt ajánlott fel annak, aki szerez egy hajtincset Hillary Clintontól.

A jelenleg tehát börtönben lévő Shkreli ítélethirdetése pénteken lesz. Kiyo Matsumoto kerületi bíró

az üzletember büntetésének részeként rendelte el a több mint 7,3 millió dollár pénzbüntetést.

Az összeg kifizetéséhez Shkrelinek meg kell válnia a Wu Tang Clan New York-i hiphopegyüttes egyetlen példányban megjelent albumától, a 2015-ös Once Upon A Time In Shaolin című korongtól, amelyet Shkreli annak idején 2 millió dollárért szerzett meg egy árverésen.

Az üzletembernek egyéb értéktárgyairól, köztük egy Picasso-festményről, valamint egy állítása szerint a tulajdonában lévő kiadatlan lemezről, Lil Wayne amerikai rapper Tha Carter V című albumáról is le kell mondania. Ezen kívül 5 millió dollárt kell fizetnie készpénzben.

A bíró szerint a vagyontárgyakat addig nem kobozzák el, amíg Shkrelinek lehetősége van fellebbezni.