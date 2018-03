Keresi az angol rendőrség azt a két tolvajt, akik nemrég alig több, mint fél perc ealatt elloptak egy Mercedest. A térfigyelő kamera megörökítette az új, bravúros lopási technikát.

Egy speciális berendezéssel sikerült nekik a mutatvány. A két dobozból álló berendezés jeleket képes fogadni, még a falon, ajtókon, ablakokon keresztül is - írja a Sky News.

Ezzel a módszerrel a kulcsn élküli ajtónyitással és indítással működő autókat tudják kijátszani a találékony tolvajok.

Az egyik dobozzal a ház bejáratának a közelébe kell mennie a tolvajnak, mert így venni tudja a benti kulcs jelét, amelyet továbbít a másik adónak, ami azt jelzi az autónak, hogy a kulcs a közvetlen közelében van. A gyakorlatban ez így nézett ki:

A helyi rendőrség azóta sem találja az autót. A hatóságok elmondták, hogy tavaly szintén ebből a városból, ugyanezzel a módszerrel vittek el egy Mercedest, de már Ford Fiestát is próbáltak ellopni így, de ott a két tolvajt elfogták. A bűnözők fejlődést mutatnak az idő terén is, mert a tavalyi esetnél még körülbelül másfél perc kellett az akcióhoz, de az is lehet, hogy most egy gyakorlottabb duóról volt szó.

A rendőrség szerint a megoldás egy jó kormányzár lehet.