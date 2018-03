Aggódnak a bécsiek a kegyetlen késelések után

Egyre gyakoribbak a támadások a városban, nyomasztó a hangulat.

Nagyon rossz érzés újságot kézbe venni ma"

- mondta a lapnak egy asszony, aki a támadások közelében lakik. Ahogy arról beszámoltunk, egy osztrák családot, egy 67 éves fogorvost, a feleségét és a 17 éves lányukat megkéselték tegnap este Bécsben, majd nem sokkal később szintén megszúrtak egy másik férfit is. Bizonytalanságot érzek" – mondta egy idősebb férfi, aki arról is beszélt, hogy nyomasztó most a hangulat.

Egy nő pedig azt mondta, meg tudja érteni a döbbenetet, amit a támadások környékén élők éreznek.