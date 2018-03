Soros a bevándorlásellenes Fico-kormányt is el akarja tüntetni

Erős politikai mozgások indultak meg Szlovákiában. Többen a Fico-kormány lemondását sürgetik. A kirakatban egy, az olasz maffia által meggyilkolt szlovák újságíró története van. A gyilkosság miatt az államfő, a sajtó, az ellenzék és néhány szervezet Ficóék távozását és előrehozott választásokat követelnek, mintha csak maga a kormány ölte volna meg az újságírót. Azonban ha a szlovákiai történések mélyére nézünk, akkor egy másik, már sokkal ismerősebb és életszerűbb történet rajzolódik ki. A bevándorlásellenes Fico-kormány megbuktatásán komoly erők dolgoznak, és úgy tűnik, hogy Soros György keze ebben is erősen benne van. A lapokat Soros szlovákiai embere, Adrej Kiska államfő és természetesen a szlovákiai Soros-szervezetek keverik.

Múlt hét vasárnap Jan Kuciak, fiatal tényfeltáró újságíró és élettársa meggyilkolása miatt kirobbant belpolitikai válság után Andrej Kiska szlovák államfő az országban kialakult „feszült helyzetre” hivatkozva javaslatot tett a kormány széles körű átalakítására vagy előrehozott választások kiírására. Majd súlyos vádakkal illette a Fico-kormányt, mondván, nem vette figyelembe a szlovák hírszerzésnek az olasz maffia szlovákiai tevékenységéről szóló figyelmeztetéseit. A meggyilkolt újságíró cikkei többek között az olasz vállalkozók állítólagos kormányközeli kapcsolatairól szóltak. Szerdán Kiska egyeztetést kezdeményezett az ellenzéki pártokkal, aminek eredményeként két ellenzék párt, a liberális Szabadság és Szolidaritás (SaS), és az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) nevű csoportosulás bizalmatlansági indítványt terjesztett be a kormánnyal szemben, aminek tárgyalását egy héten belül kell kitűznie a házelnöknek.

Fico szerint Soros állhat az akció háttérben

Fico elutasította az államfő vádjait, emlékeztetett, hogy két héte még arról beszélt, hogy az jó úton halad ország, most pedig egy korrupt országról beszél. A miniszterelnök a politikai válság megoldására tett javaslatot a demokratikus választási eredmények megtagadásának minősítette. Az állam teljes destabilizációját célzó kísérletének tartja, és Soros kezét sejti a háttérben. Kiska egyértelműen az ellenzék oldalára állt, amely államcsínyt akar, egyértelmű, hogy a javaslatot nem Szlovákiában dolgozták ki - vélekedett a Fico. Szerinte az államfő előzőleg el sem olvasta azt a nyilatkozatot, amit felolvasott.

Soros titokban egyeztetett a szlovák államfővel

Az ellenérdekű felek megnyilvánulásai után Soros György szóvivője is megszólalt: főnökének természetesen semmi köze a beszédhez és a tüntetésekhez. Azt viszont ismét elismerte, hogy Kiska szeptemberben titokban találkozott a bevándorláspárti üzletemberrel New Yorkban. Az egyeztetést követően a szlovák államfő az Európai Parlamentben tartott beszédet, amiben az európai integráció sikereiről beszélt. A balliberális képviselők tetszését elnyerte a felszólalás, köztük a magyar bevándorláspolitikát is előszeretettel támadó Guy Verhofstadét is, aki kifejezetten dicsérte a beszédet, amiben a populista erők megfékezéséről is szó volt.

Soros szlovákiai embere

Kiska népszerűsége az elmúlt időszakban folyamatosan esett, amihez több minden hozzájárult:

Tisztázatlan céges adóügyei.

A kormánygéppel végrehajtott több mint háromszáz magánút.

A bevándorlás melletti álláspontja és Soros Györgyhöz köthető viszonya, ami tanácsadóiról is elmondható.

Robert Fico az elmúlt években többször is kritikával illette a szlovák államfőt, mondván, a bevándorlók mellett rendszeresen kiállást tanúsított, míg a nemzeti kisebbségekről – köztük a magyarokról –megfeledkezett. Az államfő tanácsadói is Soros György által finanszírozott intézményekhez kötődnek. Fico szerint az elnök tanácsadói nyomására szándékosan konfrontálódik a kormánnyal, hogy így építsen politikai hátteret magának. Ugyanis többször szóba került – szintén a tanácsadói környezetében – hogy pártot alapít. Sőt korábban ellenzéki vezetőkkel is tárgyalt a miniszterelnök-jelöltségről.

Kiska, a totálisan Soros-befolyás alatt álló politikus

Egy kórházi közbeszerzés kapcsán az Andrej Kiskához közeli „Állítsuk meg a korrupciót alapítvány" fontos tevékenységet fejtett ki. A szervezet vezetője, Pavel Sibyla korábban Andrej Kiska irodájának belpolitikáért felelős részlegét vezette, publicistaként pedig 2014-ben a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítványtól kapott újságírói díjat. Az OSF csapatában több ismert liberális publicista, illetve az ugyancsak Soros György által támogatott Transparency International szlovákiai irodájához köthető személy is szerepel. Robert Fico szerint a szlovák államfő tanácsadóinak befolyása akkora, hogy az elnök olykor maga sem ismeri a saját nevében kiadott nyilatkozatokat. Kiska a szlovák törvényhozás előtt mondott beszédében bírálta a kormány – szerinte helytelen – migránspolitikáját, és beszédéről Lubos Blaha, a szlovák parlament európai ügyekért felelős bizottságának akkori elnöke azt mondta, hogy úgy hangzott, mintha egy más ország nagykövetségén írták volna. Kiska tevékenysége és Sorossal való szoros kapcsolata egyértelműen arra utal, hogy a bevándorlásellenes miniszterelnököt és kormányát mihamarabb eltávolítsák, hogy helyette egy bevándorláspárti kormányt nevezzenek ki. Amivel megnyílik az út a korlátlan és felső határok nélküli kvóták világába.

Külföldről támogatott álcivil szervezetek irányítják a szlovákiai tüntetéseket

Az elmúlt napokban 25 szlovákiai városban szerveztek tüntetéseket, a fővárosban közel húszezren vonultak fel a kormány határozott fellépését és a belügyminiszter lemondását követelve. A szlovák elnök személyesen is részt vett a tüntetéseken. Kiskától nem idegen a tüntetésekben való részvétel, a 2016-os szlovák választási kampányban ugyanis nagy szerepet játszott a hozzá köthető civil szervezet. Az akkori kampányban egyébként jelentős erőt képviseltek a külföldről pénzelt civil szervezetek. Ezek között megtalálható a volt alkalmazottja, Sibylához, így Kiskához is kötődő Állítsuk meg a korrupciót alapítványt. Robert Fico a választások után arról beszélt, hogy elsősorban nem az ellenzéki pártokkal kellett megküzdeniük, hanem a „civil szektorral". A kormányellenes civil szervezeteket a Változásért csengetek kezdeményezés fogta össze. A Változásért csengetek kezdeményezést a Jól igazgatott társadalomért intézet (SGI), a Pontis alapítvány, az Állítsuk meg a korrupciót alapítvány és a Via Iuris társulás hozták létre. E civil szervezetek közül többnek a támogatói és partnerei között megtalálható egyebek mellett a Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány (és az Egyesült Államok nagykövetsége is).

Nézzük meg a tüntetés szervezőit! A pozsonyi tüntetést szervezők és Soros György közötti kapcsolat esetleges további áttételes szálai fedezhetők fel:

Jakub Kratochvíl – aki a tüntetést szervező weboldalon nyíltan is felvállalja szerepét – egyik alapítója a Jablko nevű polgári társulásnak. A társulásnak csak a 2014-es beszámolója van fenn a neten, a továbbiak hiányoznak. E beszámoló szerint 2014-ben pénzügyileg támogatta a társulást az Aliancia fair play nevű ngo. Az Aliancía fair play donorjai között viszont ott van az Open Society Foundations.

Katarína Nagy Pázmány – szintén nyíltan vállalja szervezői szerepét – tagja a ®ivica nevű környezettudatos-környezetvédelmi és etikai nevelési centrumnak, annak egyik intézményét, a Kommensky oktatási központot vezeti. A ®ivica létrehozója és vezetője Juraj Hipą, aki viszont tagja a Nadácia otvorenej spoločnosti (Open Society Foundations) kuratóriumának.

Táňa Sedláková – a Sokratov inątitút-ban tanult. A Sokratov inątitút a ®ivica égisze alatt működik.

Összehangolt forgatókönyv a V4-eknél?

Úgy tűnik, ugyanaz a recept a migrációt ellenző Lengyelország, Magyarország és Szlovákia esetében: Soros és az általa kitartott hálózat nem kevés brüsszeli támogatással minden eszközzel megpróbálja megbuktatni a bevándorlásellenes kormányokat, hogy helyükbe bábkormányokat ültessenek. Ezeknek pedig egyetlen feladatuk lesz: mindenben kiszolgálják Soros ideológiáját, azaz elfogadják majd a migránskvótát és beengedjék a bevándorlókat az országba.