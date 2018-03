Így segítették a migránsokat az illegális határátlépés érdekében

A migránsokat illegális határátlépését segítő szórólapokról, valamint hamis személyi okmányokról és oklevelekről ír a Mandiner. A cikk jótanácsokat és térképet is tartalmazott, amely bemutatta a bevándorlóknak, hogy hol találnak rést a határzáron. Emellett a leírásban is az illegális átkelésre sarkallták a migránsokat. A cikk beszámol arról is, hogy az embercsempész bandák már a közösségi oldalakon is hirdetik a hamis útleveleket, személyi igazolványokat, de még diplomákat is, segítve ezzel a migránsokat.

A Mandiner cikke leírja, hogy 2016. tavaszán a görög-macedón határ lezárását követően, Idomeni mellett feltorlódott 14 ezer migráns, akiknek az őket segítő civil aktivisták osztogattak arab nyelvű szórólapokat, amelyek a migránsok illegális határátlépését hivatottak segíteni.

A reménytelen, feltorlódott tömegnek osztogatott szórólapok arra hívták fel a migránsok figyelmét, hogy van rés a macedón-görög határzáron, ugyanis van a lezárt határszakasznak egy olyan része, ahol nem áll kerítés, hiszen ott folyik a Vardar folyó egyik mellékága, és azon át lehet jutni Macedóniába.

Emellett a röpirat arra is sarkallta a bevándorlókat, hogy induljanak is el Macedónia felé, mivel ha a táborban maradnak könnyen visszavihetik őket Törökországba, viszont ha bejutnak Kelet-Európába, akkor maradhatnak, hiszen Németország befogadja a bevándorlókat.

Konkrét javaslatok a rendőrség kijátszására

Az anyag második bekezdése, már konkrét javaslatokat tesz a migránsoknak az átkelésre:

„1. A kettős akadályt azért helyezték el, hogy elhitessék, hogy a határ le van zárva. A kerítés öt kilométerre innen véget ér, ahol már nincs olyan akadály, amely megakadályozza, hogy belépjetek Macedóniába ott. (Lásd a térképet).

2. Ha kis csoportokban mentek, a határőrség vagy a hadsereg képes lesz arra, hogy megállítson vagy visszafordítson.

3. Ha több ezer ember gyűlik össze a határon, a rendőrség nem lesz képes megállítani vagy visszafordítani.

Találkozzunk hétfőn 12.00-kor a tábori kijáratnál, és menjünk együtt a határhoz. Kérjük, nézzétek meg a térképen az útvonal és a gyülekező pontot.

Kérjük, tájékoztassátok barátaitokat és ismerőseiteket. Kérjük, rejtsétek el ezt a brosúrát. A rendőrségnek vagy az újságíróknak nem szabad látniuk. Sok szerencsét"

A cikk leírja azt is, hogy a brosúrán lévő térképen különböző jelzések vannak, ami a migrásokat segíti az illegális határátlépésben:

„ez a folyó száraz (nincs benne víz). Itt nincs kerítés." vagy „bekanyarodni itt az átjárónál."

A szórólapok hatására akkor kétezer ember indult neki a veszélyes vállalkozásnak, és próbált átkelni a háborgó folyón, aminek az lett a vége, hogy több ember bele is fulladt az egyébként nem száraz folyóba.

De másfajta szórólapot is osztogattak a migránsbarát civilek, amelyben mobilizálni próbálják a migránsokat. Így például ezt tartalmazza a szóróanyag: A vonulás Macedónia felé időpontja holnap, vasárnap 9 órakor. Megjegyzés: Találkozóhely ott, ahol az ülősztrájk." A cikk megjegyzi, hogy az arab szóhasználat nem megfelelő, így vélhetően nem arabok szerkesztették.

Kérdésként merülhet fel, hogy ez a jelenség, ami a görög-macedón határon tapasztalható volt, az ugyanúgy érvényes a magyar-szerb határra is? A mandiner által megszólaltatott rendőr beszámolt arról, hogy a szerb-magyar határon is lehetett hasonló, arab-nyelvű szóróanyagokat találni az elfogott migránsoknál.

Emellett az embercsempész bandák hamis személyi igazolványokat, útleveleket, családegyesítéshez szükséges dokumentumokat, sőt diplomákat is árulnak a menekültek számára, amelyet már a közösségi oldalon is hirdetnek.

A közösségi oldalon található bejegyzéshez képeket is rendelt az oldal, amelyen hamisított személyi igazolványokat, valamint diplomákat lehet látni.