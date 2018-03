Tizenegy fiatalt fogott el a francia rendőrség, a repülőtér és a belváros között autóval utazó turistáktól loptak. 88 embert raboltak ki.

Az AFP szerint Orbán Viktor lányát 2017 novemberében támadták meg útban Párizs felé.

A 15 és 21 év közötti fiatalokból álló tolvajbandát március 5-én fogták el a francia főváros közelében - mondták el a francia hírügynökség forrásai.

A bűnözők 88 támadást követhettek el 2017 januárja és 2018 márciusa között. A tolvajok célpontjai azok a turisták voltak, akik taxival közlekedtek a repülőtér és Párizs között, vagy külföldi rendszámú autóval utaztak.

A tolvajbanda bejáratott módszerrel rendelkezett: tagjai odasétáltak a dugóban várakozó autókhoz, szemügyre vették az utasteret, elöl hagyott csomagok után kutatva, majd egy erre a célra kialakított, hegyes kővel betörték az egyik ablakot, elvitték, amit tudtak és elrohantak.

Több bűnözőt a köveken hagyott DNS-mintáknak köszönhetően sikerült elfogni, míg másokat telefonbeszélgetéseik, a kirabolt autón található nyomok vagy szemtanúk lepleztek le - árulta el. Hatan közülük korábban már vagy voltak börtönben, vagy legalábbis voltak rendőrségi őrizetben.

A Charles de Gaulle repülőteret és Párizs belvárosát egy autópálya köti össze, nagyjából fél óra útról van szó. Viszont, ha baleset van az autópályán, lezárják. Sőt, az utat jól ismerő taxisofőrök a legnagyobb csúcsidőben néhány kilométerre Párizs előtt már lemennek az autópályáról, mert a párizsi belső körgyűrűre, az autópályáról a csúcsforgalom kellős közepén szinte lehetetlen rámenni. Gyakran 30-40 perces dugóban kell várakozni. Viszont az egyik utolsó előváros Párizs előtt, Aulnay-sous-Bois, vagy éppen La Plaine (ott van egyébként a Stade de France is) Franciaország legrosszabb közbiztonságú területeinek számítanak. Az Origo egyik dolgozója elmesélte, hogy amikor taxival ment a repülőtérről a belvárosba, és a sofőr átment Aulnay-sous-Bois-n, azonnal bezárta belülről az ajtókat a taxis. Majd azt mondta, hogy ez neki kötelező, a taxitársaság előírja, hogy be kell zárkóznia, mert mindennaposak a támadások. Feltehetően ezért dobták be kővel a kocsik ablakát, mert már lassan mindenki bezárkózik arrafelé.

Aulnay-sous-Bois klasszikus no-go zóna. Éjszaka a tűzoltók sem mennek ki, mert nem mernek. Pedig alkalmuk bőven lenne rá, hiszen minden éjszaka – igen, minden egyes éjszaka – legalább egy autót felgyújtanak a helyi bűnözők. Gyakran csak szórakozásból. Nagy többségében migránsok lakják, első és másodgenerációs bevándorlók. A francia statisztikai hivatal adatai szerint a fiatalok 36%-a munkanélküli, egyáltalán nem dolgozik.