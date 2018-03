Lassan egy éve áldatlan állapotok uralkodnak a Brüsszel központjában található St. Maximilian nevű parkban 300-400, ismeretlen személyazonosságú, afrikai migráns miatt. Theo Francken, belga menekültügyi és migrációs államtitkár igyekezett rendet teremteni, azonban nem várt ellenállásba ütközött a liberális politikai elit és médiavilág köreiben. Hogy miért, az teljességgel érthetetlen, hiszen két éve éppen Brüsszel szenvedte el a XXI. század egyik legnagyobb európai terrortámadását. A belga emberek biztonságot várnak, és szerintük az azonosítatlan emberek komoly veszélyt jelenthetnek.

Brüsszel városközpontjában található a St. Maximilian nevű park, amelynek közelében van a flamand kormányzati negyed, és az Északi Pályaudvar is. Az egykor impozáns park mindennapi életében és a környék lakói körében lassan egy éve okoz komoly feszültséget a mintegy 300-400 afrikai migráns jelenléte. Mivel a belga állam nem lépett érdemben a kérdésben, néhány helyi lakos úgy döntött, hogy esténként elszállásol egy-két migránst. Elszántságukat mi sem mutatta jobban, minthogy ennek szervezésre létrehoztak egy Facebook-csoportot.

A probléma természetesen ettől nem oldódott meg. Erre jutott Theo Francken, belga menekültügyi és migrációs államtitkár is, aki keményen kifogásolta a jelenséget, és a helyiek akcióját. Szerinte a legfőbb probléma az, hogy a jellemzően szudáni bevándorlók nem rendelkeznek a személyüket igazoló papírokkal, és így nem lehet tudni, hogy kik is ők valójában. Francken tavaly kezdeményezte a park „megtisztítását" és korábbi állapotának visszaállítását, azonban nem várt politikai ellenállásba ütközött. A bevándorláspárti, liberális sajtó gyűlölködve fasisztázta, Hitler ruhában ábrázolta és lemondásra szólította fel a rendteremtést zászlajára tűző politikust. A heves támadások ellenére nem adta fel a harcot, később rendőrjárőröket küldött a parkba, de ez az intézkedése sem nyerte el a liberális politikai elit, és a bevándorláspárti újságírók tetszését. A migrációs államtitkár egy jogszabállyal tette volna lehetővé, hogy a belga rendőrség átkutathassa azokat a házakat, ahol migránsok élnek, vagy húzódnak meg éjszakára, abból az okból kifolyólag, hogy fény derüljön arra, kik is élnek valójában ezeken a helyeken. Természetesen ez az intézkedés sem tetszett a liberális média helyi megmondó embereinek.

A liberálisok folyamatos ellenkezése azért is furcsa, mert két éve éppen Brüsszel szenvedte el a XXI. század egyik legnagyobb európai terrortámadását. Ismert, ekkor három robbantásos merénylet történt a belga fővárosban: kettő a repülőtéren, egy a Maelbeek metróállomáson. A támadásnak 32 civil áldozata volt, három elkövető is meghalt. A 2016-os brüsszeli terrortámadás során derült ki, hogy Európa egyik legkeményebb no-go zónájában, Molenbeekben a rendőrségnek fogalma sem volt arról, hogy egy lakásban hányan és kik laknak. Nem véletlen, hogy Brüsszelben egyértelműen megjelenik a mindennapi ember gondolkodásában, hogy az azonosítatlan emberek komoly veszélyt jelenthetnek. Nem véletlen tehát, hogy a hatóságok szeretnének tudomást szerezni a St. Maximilian parkból hazavitt migránsok személyazonosságáról.

Az erőteljes liberális nyomás ellenére Theo Franckennek komoly sikerei is voltak: munkájának köszönhetően több mint 11.000 szudánit sikerült visszatoloncolni a hazájába.

A probléma nem új keletű, a St. Maximilian parkban kialakult helyzetről korábban a Daily Mail is jelentkezett egy riporttal.