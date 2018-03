Jesus Delgado egy fegyveres rablás gyanúsítottja volt. Az őt letartóztatni igyekvő tíz rendőr angolul és spanyolul is többször felszólította, hogy emelje fel a kezét. Ehelyett a 9 mm-es pisztolyát emelte fel, de csak egyetlen lövésre maradt ideje. A rendőrök összesen kilencvenkilenc lövést adtak le, ebből huszonöt eltalálta Delgadót. San Franciscóban az utóbbi években ez a harmadik olyan eset, amelynél rendőrök lelőttek valakit, és sokan megkérdőjelezik a hatósági intézkedés mértékének szükségességét.

Az USA-ban egyre több rendőrt szerelnek fel testkamerával, hogy a későbbiekben pontosan elemezni lehessen a rendőri intézkedést és ezzel segíteni a jogi eljárást. Azonban az éles helyzetekben olyan kavarodás van, hogy a felvételeken alig látszik valami. Így van ez a március 6-án történt lövöldözés esetében is, amelynek videofelvételét a Fox News is nyilvánosságra hozta.

A 19 éves Jesus Delgado egy fegyveres rablás gyanúsítottja volt, egy közúti ellenőrzésnél megállították. Az autóból kiszállva hátrament a csomagtartóhoz, és felnyitotta azt. A rendőrök többször felszólították angolul és spanyolul is, hogy lépjen ki a csomagtartó takarásából, és emelje fel a kezét. Delgado ehelyett a csomagtartóból elővett pisztollyal a rendőrök felé lőtt. Golyózáport kapott válaszul: kilencvenkilenc lövésből huszonöt találta el, rögtön meghalt. Az autóban ülő másik két személy meg sem sebesült, ez a tény azt támasztja alá, hogy a rendőrök nem lövöldöztek összevissza, lélekjelenlétüket elvesztve. Ugyanakkor az is igaz, hogy az akcióban részt vevő tíz rendőr fejenként átlagosan tíz lövést leadott anélkül, hogy felmérte volna a szituáció esetleges változásait.

San Franciscóban különösen érzékeny ez a téma, mert a tavalyi évben is volt egy olyan helyzet, amelyben sokak szerint túlreagálták a rendőrök az ellenük irányuló támadást. A 2017. májusi lövöldözés miatt a felelősséget vállalva be is nyújtotta a lemondását San Francisco rendőrfőnöke. Most is sokan követelik a felelősségre vonást. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a 2015-ös és a 2017-es áldozat afroamerikai volt, a mostani pedig latin-amerikai származású, ezért rendőri rasszizmusról is beszélnek.

A megrázó felvétel: