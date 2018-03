Óriási migrációs nyomás várható a szerb-magyar határon

Több ezer illegális bevándorló várakozik Szerbiában, és a jó idő beálltával arra készülnek, hogy megpróbáljanak bejutni az Európai Unióba. A következő hónapokban sem várható a migrációs nyomás csökkenése a szerb-magyar határon, mivel egy friss világbanki jelentés szerint milliók készülnek bejutni a fejlett jóléti rendszerrel bíró országokba. Ha az ellenzék kerülne hatalomra április 8-a után, akkor a migránsok dolga is sokkal könnyebb lenne, mivel lebontanák a határkerítést.

A Világbank legfrissebb elemzése szerint csak Szerbiában több mint 5000 migráns várakozik arra, hogy továbbmenjen. Érdekesség, hogy ezeknek az embereknek a 62 százaléka érkezett Afganisztánból, 13 százaléka Irakból, 12 százaléka Pakisztánból és csupán öt százaléka Szíriából. Mivel közeledik a tavasz, ezért meglehetősen nagy a valószínűsége annak, hogy ezek az emberek útra kelnek. A magyar kerítés egyelőre megvédi az országot tőlük, de az ellenzéki győzelem esetén elhárulna előlük ez az akadály.

Tízmilliók érkezhetnek Európába

A Világbank elemzéséből kiderült az is, hogy 2017-ben több mint 65 millió embernek kellett elhagynia az otthonát, de közülük csupán 22,5 millió fő tekinthető menekültnek. Ezeknek a menekülteknek körülbelül a fele Szíriából, Afganisztánból, Dél-Szudánból és Szomáliából keltek útra. Arról a több mint 40 millió főről, akik nem számítanak menekültnek, nem sokat lehet tudni, de a céljuk biztosan a jóléti rendszerekkel bíró európai uniós tagországok.

Kamionokkal próbálnak bejutni

Szerbiában egyébként az illegális bevándorlókat befogadó központokban helyezték el. A jó idő beköszöntével érezhetően megnőtt a migránsok jelenléte már napközben is, és a határok felé tartók száma is megnövekedett. A humanitárius szervezetek jelentése szerint múlt vasárnap indultak el eddig a legtöbben, 140 főt jeleztek. A magyar határ mellett a horvát határ felé indultak a legtöbben, de megnyíltak a folyosók Bosznia felé is, ami már – a magyar, a horvát és a román határ mellett – a negyedik útvonal – jelentette Szerbiából a köztévé tudósítója.

Elmondta azt is, hogy a bosnyák rendőrség múlt vasárnap már azt jelezte, hogy egy 28 fős csoportot fogtak el, és egy befogadó központba szállították a migránsokat. Legtöbben a horvát határ irányába indulnak, és Horvátországon keresztül próbálnak meg továbbjutni, de ez nem jelenti azt, hogy a migránsok később nem tűnnek fel a magyar vagy a román határnál. Az útvonalak bővültek, a módszerek pedig változtak. A migránsok a „kamionos módszert" használják, amikor nem saját szervezésben próbálnak feljutni a kamionra, hanem a sofőr segítségével, embercsempész révén. Ezért az útért 4 ezer eurót kérnek egy migránstól – közölte az M1 tudósítója.

Irán felől is nőhet a migrációs nyomás

Megsokszorozódhat Szerbiában az Iránból légi úton érkező migránsok száma. 27 év után ugyanis ismét van közvetlen légi összeköttetés Teherán és Belgrád között. Az irániak pedig vízum nélkül utazhatnak, vagyis mindössze néhány óra alatt Európába érnek. Sokan turistaként szállnak fel a járatokra, azonban vissza már nem mennek, inkább megpróbálnak migránsként Nyugat-Európába jutni.

Belgrád központjában a legtöbb bevándorló Bulgária és Macedónia felől érkezett illegálisan, de már olyanok is vannak közöttük, akik Iránból, Teheránból repülővel jöttek a szerb fővárosba. Ez úgy következhetett be, hogy a szerb kormány eltörölte a vízumkötelezettséget, az iráni állampolgárok már jóval egyszerűbben utazhatnak Belgrádba. A legtöbben turistaként érkeznek, miután azonban lejár a 30 napos tartózkodási engedélyük, nem térnek vissza Iránba, hanem menedéket kérnek, és embercsempészek segítségével próbálkoznak a továbbindulással.

A jó időben bíznak

Ezek az emberek 5-6 óra alatt megérkezhetnek. Innen pedig elég további egy óra, hogy az Európai Unió valamelyik határához érjenek. Úgy gondoljuk, hogy csak a közvetlen járatoknak köszönhetően havi 2500 iráni állampolgár fog érkezni, akiknek jelentős része illegálisan próbálkozik majd továbbjutni – mondta az egyik humanitárius szervezet vezetője a közmédia munkatársának.

A Teherán-Belgrád járatra hónapokra előre elkeltek a jegyek, és hasonló az érdeklődés a másik légitársaság járata iránt is. Azok a bevándorlók, akik megérkeznek a szerb fővárosba, sokszor a magyar határ felé veszik az irányt. Azt mondják, a jobb idő beköszöntével már könnyebben átvészelik az éjszakákat, így egy-egy sikertelen próbálkozás után, nem probléma kivárni a következő lehetőséget.