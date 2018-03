Megválasztották Merkelt, de a migránsválság marad

Több tucat kormánypárti politikus szavazott Angela Merkel ellen a szerdai kancellár-választáson, ami azt mutatja, hogy a mostani nagykoalíció egyáltalán nem tekinthető stabilnak. Merkelnek nemcsak a szociáldemokrata koalíciós társával kell folyamatosan megküzdenie, hanem a német mindennapokat továbbra is alapvetően meghatározó migránsválsággal is. Merkel az elmúlt hónapokban komolyan meggyengült, így elkezdődhet az utódlási harc is a kereszténydemokrata unióban.