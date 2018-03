Szexuális zaklatás általános iskolások között

Több tízezer gyermek jár világszerte az amerikai hadsereg katonai bázisain iskolába, így nem szakadnak el egymástól a családok. Ezekben az iskolákban színvonalas oktatás folyik, az ide járó diákok semmiben nem maradnak le „civil iskolába" járó kortársaiktól. Azonban egy németországi eset kapcsán furcsa dolog derült ki: a szervezetileg a védelmi minisztérium alá tartozó intézményekben senki sem illetékes a diák és diák közötti szexuális zaklatások ügyében.

A dél-németországi kisvárosban, Grafenwoehrben a második világháború óta működik amerikai katonai bázis, itt szolgált például Elvis Presley is. Amikor 2014-ben az egyik szexuális zaklatásban érintett család ide költözött, nagyon örültek, hogy megismerhetik Európát és a kislányuk is eleinte szívesen járt a katonai bázis iskolájának első osztályába. A tanév vége felé közös tévénézés közben az édesanya azt vette észre, hogy egy bizonyos jelenetnél a kislánya összerezzen, és ettől gyanakodni kezdett. Nagyon óvatosan kérdezgetni kezdte a gyereket, aki félelmét leküzdve elmesélte, hogy van az osztályban egy fiú, aki erőszakkal csókolgatja, fogdossa a lányokat, és őket is arra kényszeríti, hogy érintsék meg a nemi szervénél. Mindenkit megfenyegetett, hogy megveri, ha erről bárkinek beszélni mer. A kislány megnevezte két barátnőjét, akiket szintén zaklat a fiú. Az édesanya azonnal felhívta a szüleiket, és kiderült, hogy egyik család sem tud róla, hogy minek van kitéve a lányuk hónapok óta.

A felbőszült édesanya első útja másnap a bázis szexuális zaklatásokkal foglalkozó irodájába vezetett, ahol felvilágosították, hogy a hadsereg nagyon szigorúan veszi a szexuális zaklatást a katonák között, ezért működteti magát az irodát is, de polgári személyekre, főleg kiskorúakra nem terjed ki az illetékességük. A három érintett család megpróbált a végére járni az ügynek, de bürokratikus útvesztőbe került. A hadsereg állam az államban, önálló intézményei vannak, például a katonai rendőrség és ügyészség, ezek azonban a „civil világban" nem illetékesek. A katonai bázisnak családvédelmi programja is van, de ennek szakemberei azt mondták, hogy az ő feladatuk a gyerekek védelme a szülőkkel és pedagógusokkal szemben, és a szexuális zaklatásokkal foglalkozó irodát ajánlották, ahonnan már az elején elküldték az édesanyát. A kör bezárult.

Kiderült, hogy amíg az oktatási minisztérium részletes útmutatást dolgozott ki, hogy mi a teendő a diákok közötti szexuális zaklatással kapcsolatban, ez a katonai bázisok iskoláira nem vonatkozik. Korábbi botrányok miatt a Pentagon érzékeny területként kezeli a szexuális zaklatást a hadseregben, részletesen kidolgozott szabályzat és támogatási rendszer segíti az áldozatokat. A katonai fenntartású iskolákban is érvényes egy 13 oldalas szabályzat a tanárok által elkövetett szexuális zaklatások kivizsgálására, de ennek a dokumentumnak csak három bekezdése foglalkozik a diákok által elkövetett szexuális zaklatással és csak nagyon általánosan fogalmaz.

Időközben kiderült, hogy legalább hat kislányt ért zaklatás abban a bizonyos első osztályban és voltak, akik szóltak a tanároknak. Az iskola vezetője, akinek a munkájával egyébként mindenki elégedett volt, tanév közben egyes szülőknek jelezte is, hogy az egyik fiú viselkedésével van egy kis probléma, de nem komoly a dolog, meg fogják oldani. Ehhez képest még hónapokig folytatódott a zaklatás. Végül az iskola vezetője nem tudott más megoldást találni, a problémás diákot eltávolította az intézményből, ott már nem kezdhette el a második osztályt. Az egyik katona szülővárosának kongresszusi képviselőjéhez fordult, hogy kezdeményezzen vizsgálatot az ügyben. Ennek nyomán született egy három oldalas jelentés, amely megállapította, hogy az iskola vezetője nem követett el mulasztást az ügyben. A szülők panaszt nyújtottak be a Pentagon Vizsgálati és Belső Ellenőrzési Hivatalához is, de nem kaptak értesítést ennek következményeiről. A német hatóságok azzal hárították el a megkeresést, hogy a német törvények alapján 14 év alatti személy nem követhet el bűncselekményt.

A Fox News tudósítása beszámol róla, hogy a szülők belefáradtak a szélmalomharcba. A katonának különben is az a dolga, hogy parancsot teljesítsen, és ne kritizálja a hadsereget. A botrányt kirobbantó családot többszöri kérelem után végül visszahelyezték az Egyesült Államokba. Kislányuk állami iskolába jár, már negyedikes, de még mindig nagyon fél a fiúktól, terápiára van szüksége. Azt nem lehet tudni, hogy a hétévesen már szexuális zaklatóként viselkedő kisfiú kapott-e végül pszichológusi segítséget.

1997 óta az amerikai állami iskolák az Egyesült Államok Oktatási Minisztériuma iránymutatásai alapján működnek a diákok közti szexuális erőszak kezelésében. Pontosan szabályozott az eljárás, ha felmerül a gyanú, mindkét fél bemutathatja a bizonyítékait és az érintettek megfelelő szakemberektől kapnak segítséget. A Pentagon által világszerte működtetett 165 iskola 71000 diákja egyelőre kívül van ezen a rendszeren, pedig a grafenwoehri eset nem egyedi, máshonnan is érkeznek hírek hasonló történetekről.