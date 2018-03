Borzalmas dolgokat műveltek az angol nőkkel a migránsok

A angliai Telford városában történtek felett senki nem tud napirendre térni. Mint kiderült, az elmúlt 40 évben legalább ezer nőt és lányt kényszerítettek prostitúcióra migránsok. A szörnyű bűncselekményeket az angol sajtó megpróbálja teljesen elhallgatni, mivel a vezető médiumok célja a bevándorlás elősegítése, és nem illik a képbe a migránsbűnözés.

A brit Sunday Mirror arról ír cikkében, hogy legalább ezer gyerek és fiatal lány lett áldozata annak a migrációs hátterű bűnbandának az elmúlt évtizedekben, mely prostitúcióra kényszerítette őket. A brit lap 12 áldozattal beszélt, akik szörnyű részletekről számoltak be. 11 éves volt a legfiatalabb áldozat, akit bedrogozva megerőszakoltak.

A rendőrség nem akarta, hogy kiderüljön a szörnyű bűncselekmény

Ha a másfél évig tartó oknyomozás helyesen derítette fel a történteket, akkor egész biztosan ez az ország valaha volt legnagyobb szexuális bűncselekmény-sorozata. A rendelkezésre álló információk szerint legalább három halálos áldozata volt a történteknek. Bár többen – köztük a hatóságok is – már évtizedek óta tudták, hogy a pakisztáni bűnbanda kislányokat szakít el a családjaiktól, és drog hatása alatt prostitúcióra kényszerítik őket, mégis először 2007-ben kezdődött nyomozás. Előtte attól félt a rendőrség, hogy rasszistának bélyegzik meg őket, ha intézkedni próbálnak. Már akkor egyértelmű volt a hatóságok számára, hogy ez egy hatalmas botrány, legalább 200 elkövetőről szereztek tudomást.

Ráadásul a rendőrség megpróbálta eltussolni a dolgot, több olyan áldozat is volt, akit a nyomozók fenyegettek meg, hogy nehogy merjen szólni újságíróknak a történtekről. Becky Watson 13 éves volt, amikor egy rejtélyes autóbaleset során meghalt. Naplójában leírta, hogy már két éve van a bűnbanda kezében, és arra kényszerítik, hogy férfiakkal szexeljen. A lány édesanyja hiába ment többször is a rendőrségre feljelentést tenni, az elkövetők konkrét listája sem volt elegendő, hogy a hatóságok bármit is tegyenek. Sőt, végül még a nő lányát kezelték bűnelkövetőként.

Becky barátnője Vicky 12 éves volt, amikor a bűnbanda hálójába került. 20 évesen végül drog túladagolásban halt meg. Tanúk azt mondják, hogy úgy bántak vele, mint egy darab hússal. Hiába volt a környezete számára világos, hogy valami nincs rendben vele, a gyógyszertárosok, a szociális segítők és az orvosok is elfordították a fejüket. Vicky családja biztosan állítja, hogy a lányuk bántalmazói még mindig szabadlábon vannak.

A többi ezer lány élete és története sem vidámabb, ami azonban még szomorúbb, hogy a megszólalt áldozatok szerint pár hete még aktívan tevékenykedett a bűnbanda.

A BBC-t nem érdekli

Sajnos Angliában ezek a bűncselekmények szinte mindennaposak és az angol rendőrök tehetetlenek. Azt is kiderítették, hogy az elkövetők identitását a rendőrség is titkolta, mert különben a rasszizmus az azonnali vád, holott egy pakisztáni muszlimot nem lehet másképp nevezni, mint aki. Telford konzervatív parlamenti képviselője, Lucy Allan úgy véli, hogy a BBC egyáltalán nem foglalkozik az ilyen esetekkel, mert az áldozatok angol munkásosztályból származó fehér lányok voltak.

Ugyanebben a témában szólalt fel Malcolm Pearson, brit felsőházi képviselő, aki korábban a Brit Függetlenségi Párt vezetője volt. Felhívta a figyelmet a több ezer fiatal és fehér lány elleni erőszakra, amit muzulmánok követtek el, és csak 222 ítélet született több ezer esetből. Feltette azt a kérdést is, hogy vajon a brit kormány feltette-e kérdést muszlim vezetőknek, hogy a Korán elfogadja-e ezt a fajta erőszakot? A legfontosabb, hogy nyíltan kimondta: lehet-e anélkül beszélni az iszlámról, hogy azt, aki ezt teszi, ne vádolják meg rasszizmussal?