Macron a nyugdíjasokon spórol, hogy eltartsa a migránsokat

Miközben a migránsok ingyen utazhatnak, addig a nyugdíjasokra komoly megszorításokat róna ki Emmanuel Macron francia elnök.

A francia nyugdíjasok felháborítónak tartják, hogy miközben Emmanuel Macron csökkenti a nyugdíjakat, a párizsi és Párizs környéki tömegközlekedést a migránsok (a papír nélküliek is) ingyenesen használhatják. A francia adófizetőknek évi 43 millió euróba kerül a migránsok ingyen utaztatása. A francia elnök nyugdíjcsökkentési terve egyébként is kiverte a biztosítékot. A városokban néhány napja is ezrek tiltakoztak.

Mint arról korábban beszámoltunk, totálisan megbukott a migránsok integrálása a francia rendőrség kereteiben, mivel a közelmúltban egy rendőrnő bukott le azért, mert fegyvereket akart eladni a testvérének és a barátainak. Az érintett rendőrnő arabul is elkezdett tanulni, és a közismerten szélsőséges, ultrakonzervatív, szalafista tanokat is prédikáló bresti imám prédikációit kezdte el hallgatni.