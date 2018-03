A német rendőrnőknek már régóta nem kell megküzdeni a diszkriminációval, most viszont újra felmerült ez a probléma, ugyanis ha intézkedniük kell, a migránsok nem hajlandók szóba állni velük. Azt mondják: csak férfi rendőrrel beszélnek. Rendőrnővel soha. Ráadásul több esetben zaklatják, inzultálják is a rendőrnőket – lényegében ellehetetlenítik a munkájukat, és átnéznek rajtuk.

A brandenburgi rendőrség negyede nő – és ezt a német rendőrségi vezetők kifejezetten előnyösnek tartják, ugyanis könnyebben, gyorsabban tudnak intézkedni a nők az utcákon, ha arra szükség van. A rendőrnők könnyebben kezelik ugyanis a konfliktusokat a tapasztalatok szerint, mert a balesetekben, vagy egyéb ügyeknél az emberek könnyebben elfogadnak egy női intézkedő rendőrt – a rendőr férfiakat az emberek hamarabb tekintik „ellenségnek", mint a rendőrnőket.