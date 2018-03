Egy tajvani napközi gyermekmegőrző dadusa fejbe vert, és a kemény fapadlóra dobott egy tizennyolc hónapos kislányt. Egy biztonsági kamera felvette a megrázó esetet.

Az 57 éves dadust a kislány folyamatos sírása idegesítette fel, és ezért erőszakoskodott a gyerekkel - írja a Mirror.

A nőt azonnal kirúgták, miután meglátták a felvételt. A videón jól látható, ahogy a nő megüti kisgyereket a feje hátsó részén, majd felkapja, és kétszer is földhöz vágja.

A rendőrség nyomozást indított a nő ellen és a gyermekfelügyeleti engedélyét is elvették tőle. A nő kezdetnek egy körülbelül két és fél milliós bírságot is kapott.

A gyermekmegőrző szintén hasonló büntetésre számíthat gondatlanság miatt. A napközit be is zárhatják a nyomozás idejére, ami akár egy év is lehet.

A helyi gyermekvédő szolgálat vezetője elmondta, hogy a kislányt még mindig kórházban kezelik. Hozzátette, hogy a szülők egyébként 120 ezer Ft körüli összeget fizetnek a megőrzőnek, a napi szolgáltatásukért. A napköziben 24 gyerekre felügyeltek a botrány kitöréséig.

Az egyik szülő azt mondta, az ő gyerekét másfél hónapos kora óta viszi a megőrzőbe, és az ott dolgozók profiknak tűntek.