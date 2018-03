Elindultak az afrikai migráns fiatalok Európa felé

Afrikának 2050-re 2,5 milliárd lakosa lesz. A világhírű Afrika-kutató, Stephen Smith szerint súlyos problémát jelent, hogy a kontintens fiatalsága elindult Európa felé – ez derül ki a l'OUEST-France újságnak adott interjújából.

Európában súlyos migránsválság van. A hivatalos statisztikák szerint 21 millió migráns él a kontinesen, ami a lakosság 4 %-a az Eurostat 2016-os felmérése alapján. Nagy problémát jelent, hogy Európa 500 milliós lakosságával szemben ma a Földközi-tenger másik oldalán 1,25 milliárd afrikai él, de

ez a szám 2050-re 2,5 milliárdra emelkedik majd,

miközben Európában 450 millióra lecsökken a népesség - mondta Stephen Smith, amerikai újságíró, aki párizsi és berlini egyetemeken Afrika tanulmányozásával töltötte egyetemi éveit, amivel mára az egyik legrangosabb Afrika szakértővé nőtte ki magát abban az interjúban, amit a l'OUEST-France újság készített vele.

Afrika lehet Európából

Smith szerint

legalább 100 milliósra tehető az a tömeg, amely Afrikából Európába érkezhet.

A l'OUEST-France újság kérdésére az Afrika-kutató kifejtette, hogy ez a szám nagyjából két generációból áll össze, ami 2050-re megnő. Példaként Mexikót említi, amelynek lakossága 1975 és 2010 között megduplázódott: 60 millióról 120 millióra nőtt, miközben mintegy 20 millió mexikói vándorolt át az USA-ba, nem kevés problémát okozva ezzel. Ha a gyerekeiket is számba vesszük, akkor ez ma az USA lakosságának 10 %-át teszi ki.

Ezt megelőzően, 1850 és az I. világháború között 60 millió európai emigrált az USA-ba az akkor körülbelül 300 milliós európai népességből. A 60 millió kivándorlóból 43 millióan az Egyesült Államokban telepedtek le, ezért hosszú időn át minden európai családban volt egy amerikai nagybácsi. Ezért, csak ezen az alapon, két generáció múlva minden európainak lesz vagy egy afrikai unokaöccse, vagy nagynénje.

Európa afrikanizálódni fog.

Az afrikai migrációnak több oka is van. Egyrészt az, hogy Afrika történelmének legnagyobb demográfiai robbanását éli át, másrésztegyre több afrikai tud annyi jövedelmet összeszedni, hogy Európába tudjon utazni,és harmadsorban azért, mert már most is jelentős afrikai közösségek élnek Európában.

A migránssimogató média is hibás

Smith a médiát hibáztatja abban, hogy az afrikai migránsokat szegény, nyomorult emberként tüntetik fel, akik a pokolból jönnek és menekülnek, holott a migránsok pont az olyan feltörekvő és fejlődő országokból jönnek el, mint Szenegál, Nigéria vagy Ghana. Az is igaz, hogy az az afrikai, amelyik elmegy, nem hisz Afrika jövőjében, ezért csapja be magát azzal az európai migránspárti média, hogy aki ide érkezett, azt „megmentettük”. De a kérdés ennél sokkal komplexebb Smith szerint. Az európai politikai elit azt a hibát is elköveti, hogy „kitömi” pénzzel az ottani kormányokat. 6 milliárd eurót ad a törököknek, több milliárdot Líbiának. A Száhel-övezetben pedig az EU migrációs bevételt ígért a kormánynak, ha visszatartja a migrációt, de az is baj, hogy az ottani politikai elit ezt a pénzt is másra fogja használni.