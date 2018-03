Álfüggetlen, természetesen Soros pénzelte cég cenzúrázza a Facebookot

A cenzorcég neve: Correctiv. Ezt a céget támogatta Soros György "Nyitott Társadalom

Alapítványa" tavaly 132.138 az idén újabb 100.000 euróval. Sőt, már 2016-ban is,

26.884 euróval. Ahogy megírtuk, a Facebook egymás után tiltja le a migránsválságról őszintén beszélő videókat. Lázár János miniszter bécsi videóját is egy napra törölték, de az Origo videóit is többször cenzúrázták. Az egyik cenzor nem más, mint a hazugságával lebukott Szauer Péter nevű, papíron médiatulajdonos HVG egyik "újságírója".

Soros György tehát tavaly több mint 100.000 euróval (pontosabban: 132.138 euróval) támogatta a Correctiv német médiavállalatot, amely arra szerződött a Facebookkal, hogy segít nekik leleplezni az internetes álhíreket. Mégpedig ingyen! – hiszen ők non-profit szervezet... Soros annyira meg volt velük elégedve, hogy az idén szintén 100.000 euróval támogatta őket. Persze, nem álhírekre vadásznak, hanem a migránsválságot valóságosan bemutató videókra. Mi másért kapták volna a pénzt Sorostól.

A magát függetlennek nevező Correctiv persze éppen annyira független, mint amennyire az egykori Népszabadság volt független az MSZP-től, amikor ezt már letagadta.

Dicséretükre váljék, hogy a honlapjukról sok minden kiderül. Például az is. hogy Soros már 2016-ban is támogatta őket. Nézzük sorjában.

A Correctiv megalakulását a Brost Alapítványnak köszönheti amely 300 millió euró fölött rendelkezik, tehát nehézsúlyú játékos a németországi alapítványok között is. Anneliese Brost, a holding névadója már bábáskodott a Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) csoport létrehozásánál, majd annak vezetője lett.

A tulajdonosok már nem élnek és a WAZ csoport is új tulajdonoshoz került, ám az ezredforduló elején a WAZ nagyon szerette volna megvenni a Népszabadságot. Az Index információi szerint a Népszabadság Rt.-ben tulajdonos Szabad Sajtó Alapítvány el is adta volna a részvényeit a WAZ-nak. Akkortájt a WAZ a HVG és a Pannon Lapok Társasága Kiadói Kft. tulajdonosa volt, amelyen keresztül négy megyei napilap is az övé volt.

A Correctiv másik nagy támogatója a Rudolf Augstein Alapítvány. Augstein 1946/47- ben alapította meg a Der Spiegelt. Augstein az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban szabad demokrataként 1972-ben a Bundestag tagja volt. 1963-ban Franz Josef Strauss így vélekedett a Der Spiegelről:

„Sie sind die Gestapo im Deutschland unserer Tage", azaz a Spiegel a mai idők Gestapója... Willy Brandt szociáldemokrata politikus, aki 1969–1974 között az egykori NSZK szövetségi kancellárja volt, 1974-ben „Scheißblatt"-nak, azaz szennylapnak nevezte a Spiegelt.

Igaz viszont, hogy Erich Honecker egykori NDK pártvezér és kommunista diktátor kimondottan kedvelte a lapot.

Azért van itt polgári szál is! Legalábbis a nevében. A Polgári Oktatásért Szövetségi Ügynökség a következő két év során összesen 83 000 euróval támogatja a részint a Facebook-cenzúrát is segítő alapítványt. (Nem állíthatjuk, hogy kizárólag ezzel foglalkoznak.) Nos, ez egy

kormányügynökség, amelynek az a feladata, hogy megértesse a német lakossággal a politikai folyamatokat... Ahhoz képest, hogy 1952 óta működik, érzékelhető, hogy milyen hatékonysággal végzi a munkáját, pedig számtalan szimpóziumot, kongresszust, sőt, kirándulást is (!!) szervez, és több mint 400 oktatási intézmény, alapítvány és nem kormányzati szervezet által szervezett eseményt is támogat.

A Schöpflin Alapítvány főként a Correctiv gazdasággal kapcsolatos kutatásait támogatja szintén 100.000 euróval. Ez aprópénz ahhoz képest, hogy ebben a januári cikkben az szerepel, hogy a Schöpflin akár 25 millió euróig is hajlandó támogatni a Correctivet. Sőt, a cikk szerint

Németországban jelenleg 85 olyan alapítvány is van, amely szívesen támogatna a Correctivhez hasonló "kritikus és oknyomozó" újságírókat és azok szervezeteit.

A szög mégiscsak kibújik a zsákból, ha az ember beleolvas a Schöpflin honlapján található "unser mission" (a mi "víziónk") részbe. Merthogy ebben többek között ez áll: "Minket a nagy társadalmi kihívásokra adott innovatív megoldások érdekelnek”.

Hogyan lehet a menekülteket abban segíteni, hogy segítsük társadalmi és szakmai beilleszkedésüket? Hogyan biztosítható hosszú távon a sajtószabadság? Mennyire erősek a "demagógok" és a jobboldali

szélsőségesek, akik megrengetik a demokráciánk alapjait?

Ezekre tehát van pénz, számolatlanul.

Végül a Correctiv támogatói között szerényen meghúzódik a holland Adessium Alapítvány. Róluk annyit lehet tudni, hogy 2015-ben támogatták a Magyar Szegénységellenes Alapítványt, de elsősorban a Washingtoni központú ICIJ, hálózatot, amelyhez 200 tényfeltáró újságíró tartozik. Közülük nyolcvanan dolgoztak a hírhedt Panama-akták ügyön. Igaz, amit találtak abból is csak apró részletek kerültek napvilágra, és ezek a részletek – eléggé célzottan - részint Putyin, részint Assad szíriai elnök hitelét próbálták meg aláásni.

Az ICIJ-t "természetesen" támogatja Soros György alapítványa is.

Tehát, ők cenzúrázzák a Facebookot. Szép siker, hogy ebben egy, a HVG-nek dolgozó "újságíró" is szerepet kapott.