A rekordnépszerűtlen francia kormány miniszterelnöke, a bukott szocialista gazdasági miniszter, Macron elnök tanácsaival ellátva, Edouard Philippe internetcenzúrási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé. Rasszizmusra hivatkozik, valójában Franciaországnak igazi problémája nem általában a rasszizmus, hanem az antiszemitizmus. Zsidó francia emberek ezrei menekülnek el Franciaországból, mert az első és másodgenerációs migránsok valósággal üldözik őket. Mindennaposak a támadások is. A törvényjavaslatról alapos cikkben számol be a 888. Mi arra emlékeztetjük olvasóinkat, hogy az egyik jelentéskészítő ki is valójában.