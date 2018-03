Párizsban már készülnek az újabb migránsáradatra

Öt állami kezelésben lévő központ fog Párizsban és Ile-de-France-ban megnyílni, hogy Franciaország még több migránst tudjon befogadni. Elképesztő kedvezményekkel kecsegteti őket Anne Hidalgo, Párizs polgármestere: azonnali francia nyelvórákat és munkalehetőséget biztosítanak számukra.

A Porte de la Chapelle (XVIII.), a „buborék", amely jellegzetes formájáról kapta nevét, az utolsó óráit éli – írta a Le Parisien. A 900 m2-es buborék, ahol akár 450 ember is elfért, átkerül egy olyan helyre, amelynek helyszínéről még nem született végleges döntés, az azonban biztos, hogy a jelenlegi színhelyet egy másik projekt keretében használják fel. Nagyon úgy néz ki, hogy Párizsban már készülnek az újabb migránsáradat fogadására.

Ezt úgy igyekeztek megoldani, hogy öt állami kezelésben lévő központot jelöltek ki a fővárosba érkező bevándorlók befogadására.

Az újonnan érkező migránsok szabályszerűen

el lesznek kényeztetve,

hiszen meg lesz szervezve számukra a mindennapi ellátásuk a fővárosban, megvizsgálják az egészségügyi állapotukat, és ezt követően az öt központ valamelyikébe irányítják őket. „Mindenki végül egyedi elbírálás alapján fog bekerülni a központok egyikébe" – mondta nagy büszkén Anne Hidalgo, Párizs szocialista polgármestere. Hozzátette, hogy ez a párizsi önkormányzat számára is egy fontos küldetés. Amint a migránsok megérkeznek a számukra kijelölt központokba, lehetőségük lesz azonnali francia nyelvtanulásra anélkül, hogy heteket kelljen várniuk erre. Továbbá a befogadóközpontok egy másik lehetőséget is kínálnak számukra, ez pedig a munkalehetőség. Ez utóbbit Hidalgo a Menekültügyi Ház projekt keretében jelentette be 2018 elején.