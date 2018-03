Németországban már az orvosokat sem kímélik a migránsok

A migránsok folyamatos erőszakos cselekményei miatt sorra mondanak fel a németországi Bielefeld kórházában a nővérek és az orvosok. A Voice of Europe összeállítása szerint önvédelmi tanfolyamokat szerveznek a kórházi dolgozóknak. Arra is volt példa a kórházban, hogy életveszélyesen megfenyegettek orvosokat.

„Német ápolónőknek önvédelmi tréningre van szükségük a kórházakban növekvő migráns erőszak miatt” címmel a Voice of Europe bemutatja, hogy a németországi Bielefeld városában a kórházi személyzetet fenyegetik, zaklatják és fizikailag is megtámadják a migránsok.Az ápolónőket rohadt kurváknak is nevezik.

Életveszélyes fenyegetés és köpködés

Egy másik ápolónó arról számolt be, hogy miközben megpróbáltak újraéleszteni egy beteget, addig a hozzátartozója a lába előtt köpködött, mert megunta a várakozást. Nagyon sokan elhagyták már az intézményt a migránsok folyamatos zaklatásai miatt.Volt arra is példa, hogy a férfi dolgozókat is életveszélyesen megfenyegették.

A kórház vezetése most vészjelző csengőket tervez, továbbá azt, hogy önvédelmi tanfolyamot indít az ott dolgozók számára. Más nagyobb német városban már biztonsági személyzetet is felvettek a kórházi személyzet védelmére.

Óriási botrányok

Mint arról korábban beszámoltunk, amikor a donauwörthi rendőrség ki akart utasítani egy gambiai migránst, agresszív ellenállásba ütközött – számolt be a Focus. A német hetilap szerint mintegy 50 migráns állt össze, és akadályozta a hatóságok munkáját. Egész nap tartott a rendőrség és a migránsok közötti ütközet, a feldühödött bevándorlók komoly károkat okoztak a donauwörthi befogadóhelyen.

Szintén írtunk arról, hogy a franciaországi Nantes-ban már nem képesek több migránst befogadni. A várost gyakorlatilag ellepték a migránsok, elszabadult a bűnözés, a kábítószer-kereskedelem és a migránsok által elfoglalt lakások zsúfoltsága elviselhetetlen. A www.20minutes.fr nevű francia lap fotókat is közölt. Megdöbbentő a látvány, mintha a felvételek nem is Európában készültek volna.