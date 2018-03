Három lakást kapott egy migráns, mert három felesége van

Jordáky Béla Erdélyben élő magyarként a nyolcvanas évek végén költözött Svédországba, mivel harminc éve, a szűkebb hazájában a helyzet elviselhetetlenné vált a magyar kisebbség számára. Ma is ott él. Az M1-nek beszélt a migránsokkal kapcsolatos problémákról.

A férfi azt mondta, tud olyan migránsról, aki három lakást is kapott az országban csak azért, mert három felesége van, és arról is beszélt, hogy a migránsok nem akarnak beilleszkedni az európai kultúrkörbe.

A politikusoknak be kellene látniuk, hogy a társadalmi és a külpolitikai viszonyok nagymértékben megváltoztak. Azok az emberek, akik ide jönnek, csak nehezen vagy egyáltalán nem akarnak beilleszkedni a társadalomba - mondta.

Egy adott pillanatban oda fogunk jutni, hogy a befogadó társadalomtól várják majd el, hogy igazodjon az ő kultúrájukhoz. Azokban az országokban, ahonnan a menekültek érkeztek, a valláshoz való ragaszkodás sokkal erősebb, mint egy civilizált társadalomban

– tette hozzá.

Lekerült a templomról a kereszt a migránsok miatt

Eközben a svédek kedveztek a migránsoknak.

Svédországban volt olyan templom, amelyről levették a keresztet, hogy az ne zavarja a más vallásúakat. A tradíció szerint templomban tartották az iskolai évzárókat, azonban sok esetben ezt is betiltották - mondta Jordáky Béla, aki szerint a svéd katolikus egyház soha nem volt ellenséges az iszlám vallásúakkal. Svédország viszont kifejezetten támogatja is őket.

A svéd állam pedig segítőkész, az iszlám vallás túlzott elfogadása azonban oda vezet, hogy előbb-utóbb a svéd társadalom fog alkalmazkodni.

A potenciális terroristák ingyen buszoznak

A férfi szerint az illegális bevándorlókkal együtt potenciális terroristák is kerültek Európába. Arról is beszélt, hogy a muszlim migránsok ingyen utazhatnak, de más „ajándékokat” is kapnak a svéd államtól.

A bevándorlók a többi között zsebpénzt, cigarettapénz és telefont is kapnak a svéd államtól, továbbá ingyen használhatják a tömegközlekedést, az uszodákat és a tornatermeket. A 'kiskorú' bevándorlók között akadt 36 éves is, a migránsok valódi életkora azonban csak utólag derült ki – mondta a férfi és elárulta, hogy a svéd állam rengeteg pénzt költ arra, hogy orvosi vizsgálatokkal derítse ki a migránsok valódi életkorát.

Persze az orvosi vizsgálat is ingyenes nekik.

Rendőrökre támadnak a hálátlan migránsok

A probléma az, hogy a rendőrségnek is meg van kötve a keze, ha történik valami a városban, nem szabad kimondani, hogy azt egy bevándorló követte el, ezt így nem írják le. A rendőrök bemennek egy ilyen zónába, és tehetetlenek, a migránsok megdobálják az autóikat" - mondta.

Több svédországi magyar is ugyanerről beszélt a napokban. Egyesek a romló közbiztonságról, mások arról, hogy meggyengült az ország gazdaságaa migránsoknak köszönhetően.

Szirányi László, aki a hetvenes években költözött Göteborgba, azt mondta, ma már mindenki tudja, hogy vannak olyan városrészek, amelyeket érdemes elkerülni.

Ezek az úgynevezett no-go zónák,

melyek neve is azt hirdeti, hogy ne menjen arra az ember.

Személyi védelmet kapott Contessa

Natalie Contessa, aki csaknem 40 évig élt Svédországban, majd a közbiztonság romlása miatt Magyarországra költözött, másfél hete adott exkluzív interjút az M1-nek. Ezután többször is rátámadt a Soros pénzéből gyűlölködő, ellenzéki magyar média. Lejárató cikkek jelentek meg róla. Sőt, az egyik internetes portál a lakcímét is közzétette.

Megfenyegették az asszonyt.

A szintén migránssimogató Facebook törölte az oldalát, Contessa pedig személyi védelmet kapott.