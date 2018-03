Hatszáz vendég lesz Harry herceg és Meghan Markle esküvőjén

Harry herceg és amerikai menyasszonya, Meghan Markle hatszáz vendéget hívott meg májusi esküvőjükre, de a listán szereplő neveket egyelőre nem hozták nyilvánosságra – közölte csütörtökön a Kensington-palota.

Károly brit trónörökös, Harry édesapjának londoni hivatala hozzáfűzte, hogy a május 19-ére a windsori kastély Szent György-kápolnájába meghívott vendégek egyúttal hivatalosak az egyházi szertartást követő esküvői díszebédre is.

Az esküvő estéjén pedig Károly walesi herceg kétszáz vendég számára rendez magánfogadást a Frogmore House szomszédságában.

Az aranyozott bélyegzővel nyomott, metszett és aranyozott szélű meghívókat még a héten elküldik. A férfi vendégek számára "egyenruha, zsakett vagy öltöny", a nőknek "nappali ruha és kalap" az előírt öltözék.

Harry bátyja, Vilmos herceg és felesége, Katalin esküvőjére, amelyet a londoni Westminster Abbey-ben rendeztek meg 2011-ben, 1900 vendég volt hivatalos. Az ünneplők között volt Elton John, David Beckham és felesége, Victoria, továbbá számos királyi vendég a világ uralkodóházaiból, valamint ismert politikusok.

Egyes brit lapok arról spekuláltak, hogy Harry herceg esetleg meghívná Barack Obama korábbi amerikai elnököt is, akivel karácsonykor készített rádióinterjút a BBC-nek, a jelenlegi elnököt, Donald Trumpot azonban nem invitálná meg. Claudia Joseph, a királyi ház bibliográfusa szerint azonban Harry semmiképpen nem akar politikai színt keverni az esküvőbe. "Harry imádja a nagymamáját és nem akar szomorúságot okozni neki. Az utolsó dolog, amit akarna, hogy kirobbantsa a harmadik világháborút" – jegyezte meg.

Joseph szerint a fiatal pár eddigi esküvői készülődése azt sugallja, hogy személyesebb ünnepséget szeretnének, mint Vilmos és Katalin. A szakértő kevésbé zsúfolt, kisebb pompájú, melegebb és természetesebb esküvőre számít.

A palota korábban bejelentette, hogy 2500 embert hívtak meg, köztük a pár által támogatott jótékonysági szervezetek tagjait, akik a Windsor-kastélynál megszemlélhetik a vőlegény és a menyasszony, valamint vendégeik bevonulását, majd azt is, ahogy távoznak.

A brit korona százéves hagyományát folytatva Meghan karikagyűrűje is walesi aranyból készült.

Először II. Erzsébet királynő édesanyjának esküvői gyűrűjéhez használtak Walesből származó aranyat. Példáját lánya is követte, amikor 1947-ben összeházasodott Fülöp herceggel, és természetesen Vilmos és Katalin esküvőjére is ilyen gyűrű készült.