Késsel támadt két migráns egy párizsi könyvtárban az alkalmazottakra

Két migráns betört Párizsban a 18. kerületi Vaclav Havel Médiatéka és Könyvtárba, az alkalmazottakat pedig késsel fenyegették. A könyvtár személyzetét már korábban is folyamatosan zaklatták a migránsok. Emiatt levélben kértek segítséget az alkalmazottak a baloldali vezetésű önkormányzattól – ahonnan még válasz sem érkezett. A mostani támadásnál a rendőrök akadályozták meg, hogy nagyobb tragédia történjen.

Újabb erőszakos támadás a Vaclav Havel Könyvtárban

A két migráns először késsel fenyegette meg a könyvtár alkalmazottait, és arra kényszerítette őket, hogy zárják be az intézmény ajtaját belülről – úgy, hogy nemcsak a személyzet, de a könyvtár olvasói is bent voltak. A biztonsági őrnek sikerült a két támadó egyikét ártalmatlanítani, és közben a rendőrséget is hívta. A könyvtár alkalmazottai a támadás után bejelentették, hogy biztonsági okokból néhány napra bezárnak. A környéken nem ritka a hasonló támadás. januárban két templomba törtek be migránsok.

Hiába kértek segítséget

Már tavaly is többször fenyegették vagy támadták meg a könyvtár dolgozóit, vagy

egészen egyszerűen csak besétáltak a migránsok, és sértegették az ott dolgozókat.

Éppen ezért levélben kértek segítséget a polgármestertől. Azt írták, hogy az elmúlt egy évben folyamatosan romlanak a munkakörülményeik, sőt, lényegében kifejezetten veszélyben érzik magukat a rendszeres támadások miatt. A kerület vezetése viszont ezután sem tett semmit, hogy megvédje az intézmény dolgozóit.

Nyilatkoztak azok az emberek is, akik korábban rendszeresen jártak a könyvtárba. Azt mondták: régebben nagyon jó hely volt, barátságok alakultak ki, sokszor együtt énekeltek és gitároztak a könyvtárban. Mára ez megszűnt, mert egyre több a támadás, és az emberek félnek.

Több biztonsági őr kell

A város vezetői úgy vélik, annyi a gond mindössze, hogy túl kevesen dolgoznak a könyvtárban – több alkalmazott és biztonsági őr kell. Mivel egyelőre nem találtak új munkatársakat, ezért más intézményekből irányították át a biztonsági őröket a könyvtárba és környékére. Más intézkedés viszont nem történt.