Kicsoda Redouane Lakdim, a háromszoros gyilkos muszlim terrorista?

A francia újságok egyre-másra közölnek portrét a gyilkos muszlim terroristáról. Most már azt is lehet tudni, kik az áldozatok. Az Allah Akbart üvöltöző terrorista 25 éves, Marokkóban született, egyelőre ismeretlen körülmények között került Franciaországba. Valószínűleg mint illegális migráns. A neve Redouane Lakdim és Carcassonne-ban lakott.

A Le Parisien írta - azt kell mondanunk - a legbizarrabb részletet Redouane Lakdimról. Ugyanis mielőtt elment volna gyilkolni, hogy úgymond kiszabadítsa a párizsi terrortámadások gyilkosát, Salah Abdeslamot, reggel még elvitte a kishúgát az iskolába. Egyébként a szüleivel és négy lánytestvérével élt, Carcassonne egyik szélső kerületében.

Redouane Lakdimot egyszer már elfogta a francia terrorelhárítás, amikor kiderült, hogy Szíriába akar szökni, hogy az Iszlám Államért harcoljon. Nem véletlen, hogy most is azt mondta az egyik túsztárgyalónak, hogy ő az Iszlám Állam katonája, és a terrorszervezet is magára vállalta a merényletet. A terrorista az áruházban azt üvöltötte többször is, hogy Allah Akbar.

A terrorista volt már börtönben Franciaországban, ráadásul figyelte a titkosszolgálat, mert az interneten dzsihadista felhívásokat tett közzé, és radikális szalafistának tartották. Mégsem vitték be, mégis hagyták, hogy meggyilkoljon három embert.

Utoljára 2016-ban tartóztatták le, de egyelőre nem tudni, hogy miért.

Ami most már biztosnak tűnik: ma reggeé a terrorista megállított egy autót, a sofőrbe belelőtt, majd az utasát közvetlen közelről fejbe lőtte. Az utas meghalt, a sofőr túlélte. Ezután ellopta a kocsit, és egy éppen arra kocogó rendőrcsapatra rálőtt. Az egyik rendőr súlyosan megsérült. Ezután ment a Carcassone melletti boltba, ahol túszokat szedett. Egy vevőt és egy hentest agyonlőtt, majd egy 45 éves csendőrt elfogadott túszcsereként. A többi túszt elengedte. Másfél óra múlva a kommandósok agyonlőtték Redouane Lakdimot.